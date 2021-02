PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały w piątek umowę na wykonanie tzw. bajpasu kartuskiego. Podróżni wsiądą do pociągów z przebudowanych, dostępnych peronów m. in. w Gdańsku Kokoszkach i Żukowie Zachodnim. Inwestycja będzie kosztować ponad 91 mln zł.

Dokumentację projektową oraz prace budowlane dla tzw. bajpasu kartuskiego na zlecenie PKP PLK wykona konsorcjum firm PHU Rajbud oraz Torhamer.

Przedsięwzięcie PKP PLK umożliwi utrzymanie dotychczasowej częstotliwości kursowania pociągów z Gdańska do Kartuz i z powrotem, czyli co 60 minut.

"Czas przejazdu pociągu będzie zbliżony do obecnego. +Bajpas kartuski+ będzie gotowy przed rozpoczęciem modernizacji linii kolejowej nr 201 z Maksymilianowa przez Kościerzynę do Gdyni. Po zakończeniu modernizacji linii nr 201 +bajpas kartuski+ będzie mógł być wykorzystany jako lokalna, alternatywna linia do podróży z Pojezierza Kaszubskiego do stolicy województwa" - poinformował rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Mirosław Siemieniec.

Realizacja dokumentacji projektowej, a następnie prac budowlanych, jest przewidziana do jesieni 2022 r.

Przedsięwzięcie PKP PLK zakłada modernizację ok. 9-kilometrowego odcinka linii 229 oraz remont 7-kilometrowego odcinka linii 234, na których nastąpi przywrócenie prędkości pociągów pasażerskich do 80 km/h. Przebudowane zostaną perony w Gdańsku Kokoszkach, Leźnie, Starej Pile i Żukowie Zachodnim.

W Starej Pile zostaną wbudowane nowe rozjazdy oraz dodatkowy tor, które umożliwią sprawne mijanie się pociągów. W ramach opcji dla wykonawcy robót przewidziano budowę mijanki także w Gdańsku Kokoszkach.

"Bajpas kartuski" to kolejowa trasa objazdowa z Gdańska do Kartuz przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę, w śladzie dawnych linii kolejowych nr 234 i 229.

Powstaje ona w związku z przygotowywaną przez PKP PLK elektryfikacją i budową drugiego toru na linii 201 linii Gdynia–Kościerzyna–Bydgoszcz. Z powodu tej inwestycji ruch kolejowy do Kartuz i w kierunku Kościerzyny – jaki od pięciu lat jest systematycznie rozwijany na linii PKM – może zostać nawet całkowicie wstrzymany i zastąpiony komunikacją zastępczą.

Prace przy „bajpasie kartuskim”, oprócz inwestycji PKP PLK, obejmują też odbudowę niespełna 1,5 km toru na odcinku Gdańsk Kiełpinek–Gdańsk Kokoszki. Za to odpowiada, należąca do samorządu województwa pomorskiego spółka PKM SA, które prowadzi to przedsięwzięcie we współpracy z miastem Gdańsk. Na realizację swojego odcinka "bajpasu kartuskiego" samorządowa spółka przeznaczyła prawie 57 mln zł.