PKP PLK podpisały w tym roku umowy o wartości około 5 mld zł

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały w tym roku umowy o wartości 4,5 mld zł - poinformował w czwartek PAP prezes kolejowej spółki Ireneusz Merchel.

"Mamy podpisane w tym roku umowy wartości około 5 mld zł, to ponad połowa zaplanowanych do podpisania kontraktów na ten rok pod względem wartości" - powiedział Merchel.

Prezes przypomniał, że w całym 2018 roku zaplanowano podpisanie umów na modernizację kolejowych szlaków wartości około 9,5 mld zł.

"W realizacji są umowy na około 32 mld zł, a zrealizowano inwestycje wartości 6 mld zł. Z kolei prace projektowe trwają nad umowami, których wartość może sięgnąć 10 mld zł, a w procedurach przetargowych są kontrakty wartości ponad 6 mld zł" - powiedział Merchel.

PKP PLK realizują inwestycje na kolejowych szlakach w ramach Krajowego Programu Kolejowego, którego wartość to ponad 66 mld zł do roku 2023 r. Zarządca kolejowej infrastruktury planuje objąć pracami 9 tys. km torów, a 8,5 tys. km linii kolejowych zostanie dostosowanych do wyższych prędkości.

PKP PLK to główny zarządca sieci linii kolejowych w Polsce. Jest to spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, zarządzająca ponad 18,5 tys. km linii kolejowych, co stanowi 93 proc. długości sieci w Polsce.