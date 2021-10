PKP Polskie Linie Kolejowe S.A: Tworzymy dobre relacje

Wykorzystaj ekologiczny potencjał kolei

Podróż pociągiem oznacza średnio 5-krotnie niższą emisję dwutlenku węgla do atmosfery niż jazda samochodem. Ale ekologia to nie jedyny powód, aby przesiąść się do pociągu. Dzięki realizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wielomiliardowym inwestycjom, pasażerowie z roku na rok zyskują coraz wygodniejsze, szybsze i bezpieczne podróże.

Jedną z kluczowych inwestycji jest wdrażany w Polsce Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym – ERTMS. Z jego efektów korzystają już pasażerowie na linii Warszawa – Trójmiasto. Prędkość najszybszych pociągów na tej trasie wzrosła do 200 km/h. Dzięki temu koleją z Warszawy do Gdańska dojedziemy w ok. 2,5 godziny.

Kolej w Polsce przewiozła w 2019 roku ponad 355 milionów pasażerów. Odznacza się najwyższym poziomem bezpieczeństwa wśród transportu lądowego. Statystyki potwierdzają, że podróż pociągiem jest znacznie bezpieczniejsza od jazdy samochodem¹. Wsparcie maszynistom zapewnią dodatkowo wdrażane na kluczowych trasach nowoczesne technologie, takie jak np. Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym. ERTMS nie tylko wspomoże pracę maszynisty, ale również usprawni ruch kolejowy po Polsce i Europie poprzez ujednolicenie systemów zarządzania ruchem kolejowym w krajach Unii Europejskiej. To znacznie ułatwi przekraczanie kolejowych granic. ERTMS w Polsce uruchamiany jest na liniach kolejowych: E20 od Kunowic przez Poznań, Warszawę do Terespola, E30 od Zgorzelca do Węglińca oraz z Krakowa do Rzeszowa i E59 z Poznania do Wrocławia.

Czym jest ERTMS?

Składową Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) stanowi cyfrowy system łączności GSM-R, który odpowiada za przesyłanie informacji niezbędnych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem), który odpowiada za wypracowanie bezpiecznego „zezwolenia na jazdę”. System nadzoruje również w sposób ciągły pracę maszynisty i jeżeli nastąpi taka konieczność, automatycznie dostosuje prędkość składu do panujących warunków, a w niektórych przypadkach sam zatrzyma pociąg.

