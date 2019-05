PKW: frekwencja w wyborach do PE na godz. 12 wyniosła 14,39 proc.

Frekwencja w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego na godz. 12 wyniosła 14,39 proc. – podała Państwowa Komisja Wyborcza. Poinformowano również, że wybory przebiegają bez większych zakłóceń, zaś do godz. 9.30 zanotowano 47 przypadków naruszenia prawa wyborczego.

Jak poinformował na konferencji prasowej zastępca przewodniczącego PKW sędzia Sylwester Marciniak, frekwencja według stanu na godzinę 12 wyniosła 14,39 proc.



Dodał, że w porównaniu do wyborów sprzed 5 lat kiedy frekwencja wyniosła 7,31 proc. "możemy mówić prawie o podwojeniu osób które oddały głosy". "Warto tez podkreślić że w ostatnich wyborach do Sejmu o tej godzinie frekwencja wyniosła 16,47 proc." - powiedział.



Z danych przedstawionych o godz. 13.30 przez PKW wynika, że najwyższą frekwencję zanotowano w okręgu nr 4 (Warszawa I) - 16,19 proc., na drugim miejscu okręg nr 10 (Kraków) - 16,18 proc., zaś na trzecim miejscu okręg nr 9 (Rzeszów) - 15,96 proc.



Wymieniając miejsca o najniższej frekwencji zastępca przewodniczącego PKW Sylwester Marciniak wskazał na okręg nr 12 Wrocław (12,88 proc.), drugie miejsce od końca zajął okręg nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim (12,96 proc.), a trzecie okręg nr 7 Poznań (13,02 proc.).



Jeżeli zaś chodzi o województwa, to najwyższą frekwencję odnotowano w woj. małopolskim - 16,96 proc. Na drugim miejscu uplasowało się województwo podkarpackie - z wynikiem 15,96 proc., na trzecim miejscu znalazło się województwo mazowieckie z frekwencją 15,18 proc.



Wg danych z PKW najniższą frekwencję do godziny 12 odnotowano w województwach: opolskim - z wynikiem 11,88 proc., lubuskim - 12,37 proc. oraz warmińsko-mazurskim - 12,72 proc.



"Jeżeli chodzi o zbiorcze informacje w wybranych miastach, to tutaj należy podkreślić, iż pierwsze miejsce ex aequo zajmują dwa miasta: Rzeszów i Toruń - 17,5 proc. i dwa miasta równolegle trzecie miejsca tj. Kielce i Warszawa - 16,79 proc. W stosunku do liczby uprawnionych, najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w miejscowości Krynica Morska, powiat nowodworski, województwo pomorskie. Tu frekwencja wyniosła 42,81 proc." - zaznaczył Marciniak.



Przedstawiciele PKW poinformowali, że wybory do PE przebiegają bez większych zakłóceń. W sumie do godz. 9.30 zanotowano 47 przypadków naruszenia prawa wyborczego.



Najwięcej z tych incydentów dotyczyło przypadków usuwania i uszkadzania ogłoszeń - 20 przypadków, a także prowadzenia agitacji wyborczej - 11 przypadków. W jednym przypadku - jak podała PKW - wyborca wyniósł kartę wyborczą z lokalu. W wyniku akcji policji kartę tę odzyskano.



"Można powiedzieć, że wybory przebiegają bez większych, istotnych zakłóceń" - podsumował członek PKW Arkadiusz Despot-Mładanowicz.



Przedstawiciele PKW pytani byli o sytuację z Olsztyna, gdzie przewodniczący jednej z komisji wyborczych był nietrzeźwy.



"W żaden sposób to nie wpłynęło na wybory. To miało miejsce jeszcze przed otwarciem lokalu wyborczego. Pan przewodniczący został zastąpiony inną osobą" - opowiedziała sekretarz PKW, szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.



Zgodnie z informacjami z PKW, wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce obserwuje grupa 59 przedstawicieli z innych krajów, m.in. z Armenii, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Austrii, Federacji Rosyjskiej i Białorusi.



W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których wybierzemy 52 europosłów spośród 866 kandydatów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.



Do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych jest 29 mln 994 tys. 623 wyborców; wybory odbędą się w 27 286 obwodach głosowania. Polacy przebywający podczas eurowyborów za granicą zagłosują w jednym z 203 obwodów głosowania utworzonych poza granicami Polski; będą wybierali kandydatów z okręgu warszawskiego (obejmującego Warszawę i okoliczne powiaty).



W eurowyborach listy we wszystkich 13 okręgach wyborczych zarejestrowało 6 komitetów. Z listą nr 1 w wyborach do PE wystartuje Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy, z nr 2 - Wiosna Roberta Biedronia, nr 3 wylosowała Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, nr 4 - Prawo i Sprawiedliwość, nr 5 ma Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej, a nr 6 - Kukiz'15.



Kolejna konferencja prasowa PKW zaplanowana jest na godz. 18.30