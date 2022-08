Tylko w firmach państwowych płace zdążą za inflacją

Bardzo wysokie premie wypłacone pracownikom w kilku sektorach gospodarki wywołały pytanie, czy firmy nie przechodzą powoli na cichą indeksację płac – rekompensowanie pracownikom wzrostu cen poprzez hojne premie. Czy tak się rzeczywiście dzieje? Do pewnego stopnia tak, choć wydaje się, że będzie to proces raczej gasnący.

W lipcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o aż 15,8 proc. wobec analogicznego miesiąca ubiegłego roku. To dużo, bo wydajność pracy w całej gospodarce zwiększyła się w tym czasie nie więcej niż o 4-5 proc. W czerwcu ta dynamika wynosiła 13 proc., więc mamy ewidentne przyspieszenie. Oczywiście sektor przedsiębiorstw to tylko część gospodarki – firmy niefinansowe zatrudniające co najmniej 10 osób – ale w miarę reprezentatywna.

Wysoki wzrost płac częściowo wynika z potężnych premii przyznanych w górnictwie, energetyce i leśnictwie, czyli branżach zdominowanych przez państwo. Ktoś może powiedzieć: no tak, związki zawodowe wywalczyły sobie u polityków solidne wynagrodzenia, a reszta pracowników w gospodarce ma z tego figę. Ekonomiści mBanku uważają jednak, że zachowanie spółek skarbu państwa może potencjalnie stanowić symptom szerszego zjawiska – upowszechniającej się indeksacji płac. Można nazwać ją cichą, bo nie jest zawarta w umowach, ale realizowana poprzez częstsze premie „antyinflacyjne”. „Analogiczne dodatki (jednorazowe, raz na kwartał itd.) nie są wykluczone też w innych sektorach. Przykład z życia: taki dodatek w kwocie 1000-1100 zł brutto wypłaci w sierpniu jedna z warszawskich uczelni (choć tego akurat nie zobaczymy w danych o sektorze przedsiębiorstw). Być może jesteśmy właśnie świadkami indeksacji inflacyjnej, ale bez formalnego zapisu w kontraktach” – napisali ekonomiści banku.

Czy rzeczywiście mamy do czynienia z upowszechniającą się indeksacją? Sądzę, że płace ewidentnie reagują na inflację (będąc jednocześnie jej przyczyną) i w wielu firmach pracownicy dostali rekompensaty. Kiedy wyłączymy z danych sektory związane z państwem oraz transport, gdzie zmiany regulacyjne mają spory wpływ na dynamikę płac, to przeciętne wynagrodzenie w lipcu zwiększyło się o 12,2 proc. r/r wobec 11,7 proc. w czerwcu. Widzimy więc lekkie przyspieszenie, a ponadto wzrost jest dużo wyższy niż w przeszłości i dużo wyższy niż wzrost wydajności pracy.

Ta indeksacja, nawet jeżeli występuje, będzie jednak miała charakter gasnący, nie będzie się rozkręcać. Wskazuje na to kilka zjawisk. Przede wszystkim głębiej w danych widać trwające spowolnienie wynagrodzeń – podwyżki były najmocniejsze w pierwszych miesiącach roku, kiedy ogromny był wzrost gospodarczy i wzrost popytu na pracę. Teraz płace w ujęciu rocznym są oczywiście dużo wyższe, ale już z miesiąca na miesiąc nie rosną tak szybko jak na początku roku (pomijając sektory państwowe i sezonowość). Rynek pracy powoli reaguje na spowolnienie gospodarcze. Z naciskiem na słowo „powoli”.

Ponadto płace w większości sektorów gospodarki rosną dużo wolniej niż ceny. To sprawia, że będzie następowała destrukcja popytu konsumpcyjnego, a firmom będzie trudniej podnosić ceny. Można sobie oczywiście wyobrazić sytuację, w której realny popyt konsumpcyjny spada, ale ceny i płace nominalne rosną bardzo szybko: sfera realna gospodarki (wolumeny produkcji i zakupów) oraz sfera nominalna (wartość produkcji i zakupów) kompletnie się rozjeżdżają. Wydaje mi się jednak, że mimo różnych słabości instytucjonalnych naszego kraju mamy wciąż wystarczająco odpowiedzialny bank centralny, by do tego nie dopuścić. Całkowite odklejenie się cen od realnej gospodarki możliwe jest w kraju, w którym rząd i bank centralny na to pozwalają – jak dziś w Turcji. Jesteśmy jednak w innych warunkach.

Sądzę więc, że spirala cen i płac jeszcze się solidnie kręci, ale coraz wolniej. Nie zatrzyma się szybko, to zajmie wiele kwartałów, ale minęła już szczyt góry.