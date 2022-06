Planowane dyskusje na temat rosyjskiej ropy na szczycie G7

Notowania ropy naftowej rozpoczynają bieżący tydzień od zwyżki, jednak w powietrzu unosi się przede wszystkim nerwowe wyczekiwanie na rezultaty rozmów podczas spotkania G7 w Niemczech. Jest bowiem praktycznie pewne, że zostaną podczas niego poruszone kluczowe tematy związane z handlem ropą naftową.

fot. Bloomberg

Po pierwsze, liderzy państw G7 mają zamiar przedyskutować kwestię odnowienie paktu nuklearnego z Iranem po niedawnej wizycie przedstawiciela UE w Teheranie. Pakt potencjalnie mógłby przyczynić się do większej produkcji i eksportu irańskiej ropy naftowej. Jednak – mimo że kwestia Iranu była i jest ważna w kontekście globalnego wydobycia ropy – to nie ona wzbudza najwięcej emocji.

Drugi tematem, który najprawdopodobniej zostanie poruszony podczas spotkania, jest handel rosyjską ropą naftową. Liderzy G7 mają twardy orzech do zgryzienia: jak okiełznać wysokie ceny paliw, a jednocześnie nie finansować machiny wojennej Rosji i pozyskać dostawy ropy naftowej z innych miejsc na świecie. Wiele państw rozważa wprowadzanie kolejnych sankcji na Rosję, ale nie chce, by oznaczało to napędzanie inflacji.

Jednym z pomysłów, które pojawiły się w tej kwestii, jest ustanowienie górnego limitu ceny dla importu rosyjskiej ropy naftowej, co ograniczyłoby przychody budżetowej Rosji. Na razie zdania co do tej metody są mieszane, bowiem trudno ocenić, na ile takie rozwiązanie przyniosłoby pożądany efekt. Wiadomo natomiast, że ten pomysł będzie miał sens tylko i wyłącznie wtedy, gdy zdecyduje się na niego odpowiednio dużo państw (wstępnie o gotowości do jego wprowadzenia wspomniały Niemcy).