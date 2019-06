Platini zatrzymany ws. przyznania mundialu Katarowi

Michel Platini, były francuski piłkarz, a później szef Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) i wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA), został zatrzymany i jest przesłuchiwany w sprawie wyboru Kataru na gospodarza mistrzostw świata w 2022 roku.

Informację podaną najpierw przez francuskie media potwierdził w rozmowie z Agencją Reutera przedstawiciel francuskich organów sądowych.

Prokuratura bada możliwe nieprawidłowości przy wyborze organizatora mundialu w 2022 roku, do którego doszło na kongresie w Zurychu w grudniu 2010 roku. Istnieją podejrzenia, że mogło dojść do przekupienia członków Komitetu Wykonawczego FIFA w zamian za oddanie głosu na Katar.

Jednocześnie wybrano wówczas Rosję na gospodarza MŚ 2018.

Od 2015 roku Platini, który w piątek będzie obchodził 64. urodziny, jest wykluczony z wszelkiej działalności piłkarskiej, ponieważ cztery lata wcześniej przyjął w niejasnych okolicznościach dwa miliony franków szwajcarskich od ówczesnego szefa FIFA Josepha Blattera, obecnie również zawieszonego.

Początkowo kara Platiniego miała trwać osiem lat, ale została później skrócona do czterech i kończy się w październiku 2019 roku.

Wybór Kataru na gospodarza mundialu owiany był kontrowersjami od samego początku. Już bezpośrednio po głosowaniu kontrkandydaci - federacje piłkarskie Anglii, USA czy Australii - informowali, że niektórzy członkowie Komitetu Wykonawczego oferowali swój głos w zamian za korzyści materialne. Blatter odrzucił te oskarżenia, uznając, że wysuwają je osoby, które "nie potrafią przegrywać".

Co więcej, długo dyskutowano o terminie rozegrania mundialu. Zauważono, że latem temperatura jest zbyt wysoka i dla piłkarzy, i dla kibiców. Ostatecznie turniej przeniesiono na listopad i grudzień. Jednocześnie pojawiały się doniesienia o śmierci setek pracowników, którzy musieli brać udział w budowie infrastruktury na mundial w największe upały, a do tego byli słabo karmieni i mieszkali w niehumanitarnych warunkach. Sprawę mieli zbadać wysłannicy BBC, ale - jak relacjonowali po powrocie - gdy chcieli udać się do kwater pracowników, zostali zatrzymani i przesłuchani przez katarskie służby, a ponadto kazano im usunąć wszystkie "nieoficjalnie" zdobyte nagrania.

Wszystkie te okoliczności sprawiły, że działalnością FIFA - nie tylko tą związaną z głosowaniem na Katar - zainteresowały się prokuratury USA, Szwajcarii i Francji. Wykrywano coraz więcej nieprawidłowości, które doprowadziły do nałożenia wielu kar, w tym dożywotnich wykluczeń z działalności piłkarskiej, na działaczy z całego świata. Zawieszenia nie ominęły Platiniego, Blattera czy byłego sekretarza generalnego FIFA Jerome'a Valcke'a.

"Gdyby nie mundial w Katarze, nie byłoby afery FIFA" - skomentował przed laty Blatter.

Były szef światowych władz piłkarskich relacjonował też, że jeszcze przed głosowaniem 2 grudnia 2010 roku członkowie Komitetu Wykonawczego FIFA "umówili się" ustnie, że kolejne mundiale zostaną rozegrane w Rosji i w USA.

"Wszystko szło zgodnie z planem do czasu, gdy na jednym ze spotkań pojawił się prezydent Francji Nicolas Sarkozy w towarzystwie księcia Kataru (Tamima bin Hamada Al-Thaniego - PAP), który na obiedzie z Platinim powiedział, że dobrze byłoby, gdyby to w jego kraju odbyły się mistrzostwa. Ten moment wszystko zmienił" - opowiadał.

To właśnie to spotkanie 23 listopada 2010 roku szczególnie interesuje francuską prokuraturę. Wraz z Platinim do aresztu trafiła Sophie Dion, była doradczyni Sarkozy'ego ds. sportu.

Według francuskiej agencji AFP wyjaśnienia składa też sekretarz generalny za prezydencji Sarkozy'ego Claude Gueant, ale robi to dobrowolnie i nie jest zatrzymany.