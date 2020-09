Płatności cyfrowe są ważne dla odbudowy gospodarki

Ostatnie miesiące, czyli okres pandemii, przyspieszyły wiele zmian w sposobach, jakimi konsumenci w Polsce i w Europie płacą za zakupy. Polacy zaczęli częściej płacić zbliżeniowo, w tym także telefonem, w sklepach. Wielu po raz pierwszy zrobiło zakupy w internecie. Z końcem czerwca odnotowaliśmy, że ponad 75 proc. płatności kartami Visa w Europie odbywa się zbliżeniowo. W Polsce wzrost tego typu transakcji wyniósł 5 proc. w porównaniu do czerwca 2019 r.

Średnia kwota zakupów w płatnościach zbliżeniowych w całej Europie także wzrosła w drugim kwartale tego roku i to o prawie 25 proc. W miesiącach pandemii nastąpił także wyraźny skok w liczbie transakcji z wykorzystaniem kart Visa w internecie. W Polsce w czerwcu wzrosły one aż o 30 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem roku ubiegłego. Co istotne również, 5 proc. posiadaczy kart Visa w Polsce, którzy w okresie przed pandemią (między 1 stycznia 2019 r., a 8 marca 2020) nie dokonywało transakcji online, w marcu br. po raz pierwszy się na to zdecydowało. Rosnące zapotrzebowanie na transakcje zbliżeniowe, mobilne i internetowe da się zauważyć nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych krajach w Europie i w innych częściach świata. Trend ten potwierdzają nasze dane z obszaru płatności, dlatego przypuszczamy, że zmiany w zachowaniach konsumentów są na tyle głębokie, że staną się trwałe.

Zobacz więcej Jakub Kiwior, dyrektor zarządzający regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa. [FOT. ARC]

Małe przedsiębiorstwa, które dotychczas przyjmowały jedynie gotówkę i nie były obecne w przestrzeni internetowej, mierzą się w związku z tym ze szczególnymi problemami. Nasze badania wskazują, że mniej niż połowa firm w Europie jest obecnie w stanie przyjmować płatności cyfrowe (Visa SME Acceptance Survey, October 2019). Jest to palący problem, gdyż małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą krajowych gospodarek — tworzą miejsca pracy, promują innowacje, a wygenerowany przez nie dochód pozostaje w obrębie lokalnej społeczności. Ich przetrwanie jest więc kluczowe dla odbudowy ekonomicznej po obecnym kryzysie. W krajach europejskich to one generują ponad połowę PKB i odpowiadają za 2/3 zatrudnienia. Według naszych badań właściciele małych i średnich biznesów na całym świecie spodziewają się, że okres powrotu ich firm do równowagi zajmie od 6 do 10 miesięcy, a 85 proc. przedsiębiorców ma obawy co do swojej sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach. Dlatego w Visa rozpoczęliśmy ogólnoświatową inicjatywę, w ramach której pomożemy 50 milionom małych firm zaadaptować się i wznowić działalność w nowej rzeczywistości oraz zachęcimy klientów do wspierania lokalnych przedsiębiorców i społeczności. W Europie, w ścisłej współpracy z partnerami z sektora finansowo-płatniczego, technologicznego i lokalnych społeczności, planujemy wesprzeć ponad 8 milionów małych biznesów, które ucierpiały na skutek zamrożenia gospodarki.

Nasze działania skupiają się na takich aktywnościach, jak wsparcie małych firm w budowaniu swojej obecności w internecie, ułatwienie im dostępu do produktów i usług kredytowych, zachęcanie przedsiębiorców do akceptacji płatności cyfrowych, a konsumentów do robienia zakupów w swojej okolicy i wspierania drobnych przedsiębiorców. W Polsce takim przykładem wsparcia MSP były działania podjęte w kwietniu br. wspólnie z Fundacją Polska Bezgotówkowa, której Visa jest współzałożycielem. Fundacja przedłużyła do końca czerwca br. okres finansowania terminali dla wszystkich detalistów, którym w marcu, kwietniu lub maju kończył się 12-miesięczny okres bezpłatnego korzystania z terminala w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na płatności cyfrowe, w Polsce dynamicznie rośnie liczba terminali płatniczych — według danych NBP na koniec marca br. było ich ponad 943 tysiące. Po kolejnych niespełna czterech miesiącach dane Visa pokazują, że liczba terminali przekroczyła milion. To tylko potwierdza, że urządzenia do akceptacji kart płatniczych stają się istotnym elementem prowadzenia biznesu, pozwalając m.in przyspieszyć obsługę klientów w sklepach. Potwierdzają to badania Visa (Badanie preferencji sprzedawców przeprowadzone na zlecenie Visa w sierpniu 2019 r. przez Kantar na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie sprzedawców (N=301)), z których wynika, że 2 na 3 sprzedawców woli, gdy klienci płacą kartą lub telefonem, gdyż dzięki temu mogą oni obsłużyć ich większą liczbę w godzinach szczytu.

