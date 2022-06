Płatności kuponów od euroobligacji Rosji utknęły w Euroclear

Rosyjski Krajowy Depozyt Rozliczeniowy przesłał pieniądze do spłaty kuponów od euroobligacji do Euroclear Bank, ale utknęły tam z powodu sankcji nałożonych na Rosję za napaść na Ukrainę, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Rosja twierdzi, że dokonała spłaty kuponów kiedy przesłała 20 maja, tydzień przed terminem, dolary i euro, łącznie równowartość ok. 100 mln USD, do Krajowego Depozytu Rozliczeniowego. Nie dotarły one jednak do obligatariuszy. To przybliża Rosję do niewypłacalności. Jej ogłoszenie stało się bardziej prawdopodobne kiedy 25 maja USA nie przedłużyły okresu, w którym możliwy był transfer pieniędzy z Rosji do zagranicznych wierzycieli. Dodatkowo pod koniec ubiegłego tygodnia Unia Europejska nałożyła sankcje na rosyjski Krajowy Depozyt Rozliczeniowy, skutecznie blokując transfer pieniędzy z kraju.

Rosja próbuje przeciwdziałać opracowując mechanizm spłaty długu „poza zachodnią infrastrukturą”, jak zapowiedział minister finansów Anton Siłuanow. Nie wiadomo jednak, czy zaakceptują to zagraniczni wierzyciele.