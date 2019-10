PLL LOT wspomogą rozwój przemysłu spotkań

Polskie Linie Lotnicze LOT wspomogą rozwój tzw. przemysłu spotkań, generującego - według danych Polskiej Organizacji Turystycznej - prawie 1 proc. polskiego PKB. Narodowy przewoźnik zamierza wspierać przyciąganie do Polski dużych międzynarodowych wydarzeń, oferując też transport ich uczestnikom.

Narodowy program wsparcia dla przemysłu spotkań (tzw. Meetings Industry) zainaugurowano w poniedziałek w Katowicach podczas Gali Ambasadorów Kongresów Polskich. Honorowe tytuły ambasadorów otrzymują przedstawiciele różnych środowisk (to np. naukowcy czy ludzie kultury), którzy dzięki swojej międzynarodowej pozycji przyczyniają się do organizowania w Polsce wydarzeń - kongresów, konferencji czy seminariów - dużej rangi, z udziałem uczestników z wielu krajów.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich od 1998 roku jest realizowany przez Polską Organizację Turystyczną (POT) oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Jak ocenił w rozmowie z PAP prezes POT Robert Andrzejczyk, dołączenie do przedsięwzięcia LOT-u sprawia, iż program staje się kompletny pod względem oferty, służącej pozyskiwaniu ważnych międzynarodowych wydarzeń.

"Dostępność komunikacyjna jest jednym z pierwszych kryteriów branych pod uwagę przez organizatorów tego typu wydarzeń; dotychczas to kryterium było u nas oceniane dość słabo, ponieważ nie mieliśmy strategicznej obecności LOT-u. Teraz program staje się kompletny, a ponadto ambasadorowie kongresów, których mamy już ponad stu, otrzymują istotne wsparcie ze strony przewoźnika" - wyjaśnił Andrzejczyk.

Ambasadorami kongresów są osoby zaangażowane w pozyskiwanie międzynarodowych wydarzeń kongresowych do Polski - to np. cenieni za granicą profesorowie różnych specjalności czy znani ludzie kultury. "To osoby, które często mają kluczową rolę w pozyskaniu takiego eventu. Np. polskiemu profesorowi, bardzo dobrze rozpoznawalnemu w swojej dziedzinie na świecie, łatwiej będzie pozyskać naukowy kongres medyczny do Polski, jeżeli ma wsparcie narodowej i regionalnej organizacji turystycznej oraz linii lotniczej" - dodał prezes POT.

Program wsparcia ma służyć wszystkim firmom i organizacjom zaangażowanym w pozyskiwanie do Polski kongresów, konferencji czy targów. "Wsparcie adresowane jest do wszystkich graczy tego sektora - regionalnych organizacji turystycznych, polskich naukowców, liderów kultury - wszystkich instytucji zaangażowanych w pozyskiwanie spotkań naukowych, biznesowych czy kulturalnych" - mówił prezes. LOT deklaruje m.in. finansowanie wybranych przelotów ambasadorów kongresów, by wesprzeć ich starania o pozyskiwanie za granicą ważnych dla Polski imprez.

"Chcemy umożliwić tym ambasadorom, wskazanym przez POT i organizacje uczestniczące w programie, wygodne przeloty w procesie pozyskiwania kongresu, by wesprzeć ich działania, a przy tym zaprezentować im wysoką jakość, jaką oferuje LOT" - powiedział PAP wiceprezes PLL LOT ds. handlowych Michał Fijoł. Wskazał, że LOT nastawia się na spore zaangażowanie w program, ze świadomością, iż bilety lotnicze, szczególnie na połączenia dalekiego zasięgu, są dosyć drogie.

"Tratujemy to jako swego rodzaju inwestycję, dzięki której nie tylko wspieramy przemysł spotkań, ale też zyskujemy szansę pozyskania dużej grupy pasażerów na swoje pokłady. Nie można również zapominać, że uczestnicy kongresów często później wracają do miejsc takich spotkań już prywatnie, ze swoją rodziną. Mamy nadzieję, że tym samym wrócą także na pokłady LOT-u" - powiedział wiceprezes. Zwrócił też uwagę na potencjalne korzyści z programu nie tylko dla LOT-u, przemysłu spotkań, branży turystycznej i hotelarskiej, ale także dla całej polskiej gospodarki.

Michał Fijoł przypomniał, że LOT, który w tym roku przewiezie w sumie ponad 10 mln pasażerów, w ciągu minionych czterech lat potroił swoją siatkę połączeń, z 42 do blisko 120. "Łączymy nasze siły z polskim przemysłem spotkań, wychodząc z założenia, że 120 połączeń, czyli możliwość przywiezienia uczestnika kongresu do Polski praktycznie z całego świata, to bardzo atrakcyjna oferta, która czyni z nas ważnego partnera dla tego przemysłu. Nie musi on już posiłkować się innymi przewoźnikami, ale może pracować ze swoim naturalnym partnerem - polskim narodowym przewoźnikiem" - powiedział. Przypomniał m.in. uruchomione w ostatnich latach nowe połączenia LOT do kolejnych ważnych ośrodków w Azji i Ameryce Północnej.

W ocenie Michała Fijoła zaangażowanie LOT-u we wsparcie przemysłu spotkań wynika również z powinności narodowego przewoźnika, jaką jest promocja Polski jako destynacji turystycznej i biznesowej - także w zakresie organizacji ważnych kongresów i konferencji. Wiceprezes LOT przypomniał, że - według prognoz - w tym roku Polskę odwiedzi ponad 20 mln turystów, a turystyka generuje w sumie ok. 6 proc. polskiego PKB.

Z danych Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że sam przemysł spotkań generuje prawie 1 proc. PKB i zapewnia wiele tysięcy miejsc pracy. "To sektor przyszłości, oferujący wysokiej jakości usługi i transfer wiedzy oraz wartości intelektualnych" - ocenił Andrzejczyk. Podkreślił, że organizacja międzynarodowych kongresów i konferencji zapewnia z reguły wysokie marże - uczestnicy tych spotkań często korzystają z najlepszych hoteli oraz wielu usług okołoturystycznych i gastronomicznych.