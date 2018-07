PLN w konsolidacji, posiedzenie EBC nie zaskoczyło

Poranny, piątkowy handel na rynku FX przynosi mocniejszego dolara, co przekłada się na lekkie spadki na walutach EM, w tym PLN.

Złoty kwotowany jest następująco: 4,2921 PLN za euro, 3,6849 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,7070 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,8298 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 3,141% w przypadku obligacji 10-letnich.

Wydarzeniem ostatnich godzin na rynku walutowym było zakończenie posiedzenia EBC, które, zgodnie z oczekiwaniami, nie przyniosło zmiany stóp. Inwestorzy skupili się na konferencji po posiedzeniu, licząc na nieco bardziej jastrzębi ton M. Draghiego. Szef EBC zaprezentował jednak stanowisko w dużej mierze zbieżne z wcześniejszymi deklaracjami. EBC podtrzymał plany zakończenia programu zakupu aktywów z końcem roku oraz utrzymania stóp na niskich poziomach co najmniej przez lato 2019 roku. M.Draghi ocenił również, że niepewność wokół perspektyw inflacji ustępuje, co wsparło rentowności obligacji skarbowych. Inwestorzy zareagowali jednak wyprzedając wspólną walutę, co wskazuje, iż liczono na lekkie zaostrzenie stanowiska. Pozwoliło to na odbicie koszyka dolara, który dodatkowo wsparty został zwyżkami rentowności długu USA. Same nastroje na globalnych rynkach pozostają jednak dobre – głównie po niedawnym spotkaniu Trump-Juncker. Na złotym nie dzieje się zbyt dużo – obserwujemy ograniczoną zmienność w rytmie zmian na szerokim rynku.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest istotniejszych publikacji z rynku krajowego. Szeroki kalendarz makro na dziś zawiera m.in. wstępny odczyt PKB dla USA za II kw., gdzie spodziewana jest dynamika 4,1%.

Z rynkowego punktu widzenia obserwujemy kontynuację ruchów konsolidacyjnych na parach związanych z PLN. USD/PLN waha się w granicach 3,66-3,70 PLN. EUR/PLN odbił od 4,28 PLN, podczas gdy CHF/PLN konsoliduje w ramach 3,6760-3,7265 PLN.