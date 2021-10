PMI dla polskiego sektora przemysłowego spadł do 53,4 pkt.

PMI dla polskiego sektora przemysłowego spadł we wrześniu do 53,4 pkt. z 56 pkt. w sierpniu. To już trzeci spadek z rzędu – poinformowała w piątek firma IHS Markit w komunikacie.

„Wskaźnik IHS Markit PMI Polski Sektor Przemysłowy – złożony indeks obrazujący kondycję przemysłu, kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych – utrzymał się we wrześniu powyżej neutralnego progu 50,0, rejestrując wartość 53,4 pkt. Mimo że najnowszy odczyt indeksu wykazał silną ekspansję, PMI wciąż sygnalizuje spowolnienie tempa wzrostu, a we wrześniu spadł trzeci miesiąc z rzędu, odnotowując najniższy poziom od lutego” – napisano w piątkowym komunikacie firmy Markit.

W sierpniu wartość tego wskaźnika wyniosła 56 pkt.

Z komunikatu firmy Markit wynika, że ograniczenia produkcyjne wywołane niedoborami podaży surowców oraz słaby wzrost nowych zamówień, wynikający z coraz wyższych cen, zahamowały ożywienie gospodarcze w polskim sektorze wytwórczym. Wiele innych zmiennych, w tym aktywność zakupowa polskich producentów oraz zatrudnienie, które odnotowały niższe wyniki niż w poprzednim miesiącu, również wskazywały na spowolnienie ekspansji w przemyśle.

W komunikacie zwrócono uwagę, że aby zaspokoić popyt, firmy musiały korzystać z wcześniej zgromadzonych zapasów, których poziom spadał we wrześniu w najszybszym tempie od niemal czterech lat. Znaczące niedobory środków produkcji u dostawców wciąż napędzały inflację kosztów, prowadząc do kolejnego silnego wzrostu cen wyrobów gotowych.

„Wrześniowe spowolnienie wynikało ze słabszego wzrostu produkcji i nowych zamówień. W obu przypadkach tempo ekspansji było marginalne, ponadto najwolniejsze od kwietnia. Przedsiębiorcy narzekali na trudności ze zdobyciem środków produkcji — wiele materiałów było niedostępnych na rynku, a kondycja transportu wciąż pozostawiała wiele do życzenia, co przyczyniło się do poważnych opóźnień w dostawach surowców do polskich fabryk” – stwierdzono w komunikacie.

"Firma Markit wskazała, że długi czas oczekiwania na dostawy materiałów oraz niedobory podaży surowców na rynkach znacznie ograniczały zdolności produkcyjne polskich producentów we wrześniu. Tymczasem portfele zamówień silnie odczuły negatywny wpływ podwyżek cen. Choć popyt był wciąż duży, według respondentów badania, presje inflacyjne wpłynęły niekorzystnie na sprzedaż zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych (eksport spadł nieco po raz pierwszy od niemal roku).

„Polscy producenci wskazali na kolejny szybki i — mimo spadku do najniższego poziomu od pięciu miesięcy — bezprecedensowy wzrost cen wyrobów gotowych we wrześniu, w pełni odzwierciedlający nieustanną podwyżkę kosztów produkcji. W związku z niedoborami podaży surowców, zdecydowana większość kupowanych towarów i usług odnotowała wzrost cen, w szczególności metale, tektura i chemikalia. Podsumowując, inflacja kosztów produkcji była wciąż silna, mimo że znów spadła w stosunku do historycznego rekordu odnotowanego w czerwcu” – wskazano w komunikacie.

Problemy – jak wynika z informacji firmy Markit – nie dotyczyły jedynie surowców, lecz także siły roboczej. Choć we wrześniu firmy wciąż starały się zwiększyć moce przerobowe w swoich fabrykach, tworząc nowe miejsca pracy trzynasty miesiąc z rzędu, wzrost poziomu zatrudnienia był nieznaczny. Niektóre firmy zaraportowały trudności z uzupełnieniem braków kadrowych.

„W efekcie zaległości produkcyjne znów się zwiększyły, chociaż firmy próbowały złagodzić presję, realizując zamówienia bezpośrednio z zapasów: najnowsze dane wykazały, że zapasy wyrobów gotowych spadły w największym stopniu od prawie czterech lat. Tymczasem niedobory podaży surowców oraz wzrost cen osłabiły we wrześniu optymizm biznesowy polskich producentów. Ogólne prognozy były najsłabsze od pięciu miesięcy, choć średnio firmy wciąż przewidują wzrost produkcji w przyszłym roku. Według uczestników badań oczekiwane opanowanie pandemii powinno umożliwić wzrost sprzedaży oraz popytu” – stwierdzono w komunikacie.