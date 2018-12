PMI Niemiec najniżej od 4 lat

Indeks aktywności niemieckiego sektora prywatnego spadł w grudniu najniżej od 4 lat, donosi Reuters.

Złożony PMI Niemiec spadł w grudniu do 52,2 z 52,4 w poprzednim miesiącu. To jego najniższy odczyt od czterech lat. PMI przemysłu przetwórczego spadł do 51,5 z 51,8 i ma najniższą wartość od 33 miesięcy. PMI sektora usług spadł do 52,5 z 53,3 w listopadzie. Jest najniższy od 7 miesięcy.

Reuters przypomina, że PMI Niemiec spadał osiem razy w 2018 roku, z czego w ostatnich czterech miesiącach roku. To sygnalizuje niskie tempo wzrostu największej gospodarki eurolandu. Chris Williamson, ekonomista Markit prognozuje, że gospodarka Niemiec wzrośnie o 0,2 proc. w czwartym kwartale po tym jak zanotowała spadek w trzecim.

- Ryzyko recesji wzrosło, ale wciąż nie przewidujemy w naszych projekcjach, że do tego dojdzie – powiedział.