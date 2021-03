Wzrost kosztów i niski popyt spowodowały, że aktywność chińskiego sektora usług jest najniższa od kwietnia, informuje Reuters.

Caixin/Markit podały, że wskaźnik aktywności chińskiego sektora usług spadł w lutym do 51,5 z 52 w styczniu. 50 jest granicą oddzielającą spadek aktywności od wzrostu.

Wskaźnik jest najniższy od 10 miesięcy, co tłumaczone jest wciąż niskim popytem przy jednoczesnym wzroście kosztów. Chińskie firmy usługowe reagują na to redukcją zatrudnienia. Widać to po spadku subindeksu zatrudnienia, który po sześciu miesiącach powyżej 50 spadł w lutym do 47,9.