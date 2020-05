Tzw. szybki odczyt PMI dla maja wskazuje, że kwiecień był miesiącem najniższej aktywności gospodarki USA w obecnym kryzysie.

IHS Markit poinformował, że PMI przemysłu USA wzrósł w maju do 39,8 z 36,1 w kwietniu. PMI sektora usług wzrósł w maju do 36,9 z 26,7 w kwietniu. Wartość wskaźników jest wciąż daleko od 50, granicy oddzielającej spadek od wzrostu aktywności.

- To, co w badaniu jest optymistyczne, to że tempo załamania gospodarczego było największe w kwietniu. Jeśli nie dojdzie do drugiej fali zakażeń COVID-19 spadek ten powinien się jeszcze bardziej zmniejszyć w nadchodzącym miesiącu - powiedział Chris Williamson, główny ekonomista IHS Markit.