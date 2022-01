Po 160 latach Standard Bank staje się w 99 proc. cyfrowy

Pandemia i wynikające z niej obserwowane na całym kontynencie blokady, skłoniły klientów Standard Banku do przejścia na bankowość cyfrową. Proces ten przyspieszyła zaawansowana technologicznie afrykańska młodzież.

– To, co zaobserwowaliśmy, to niesamowita zmiana na elektroniczne sposoby płatności – powiedział Sim Tshabalala, dyrektor generalny Standard Bank. Dodał on, że nie tylko w RPA obserwowany jest trend przechodzenia na płatności internetowe. W innych afrykańskich krajach transakcje cyfrowe stanowią już 95 proc. wolumenu banku.

Standard Bank, którego początki sięgają 1862 r., dąży do pozyskania co najmniej 10 mln klientów do 2025 r. Jego największymi konkurentami w Afryce są firmy technologiczne, takie jak Amazon.com, Alibaba i Uber Technologies