Po I kw. 2022r. marże stacji spadły w przypadku ON nawet do zera

Po I kw. 2022 r. marże stacji benzynowych spadły w przypadku ON nawet do zera; odczuwają to mniejsze podmioty - informuje dyrektor ds. analiz rynku paliw Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Krzysztof Romaniuk.

Według danych POPiHN i tak już niskie marże sprzedawców paliw spadły w I kwartale tego roku w porównaniu z rokiem ubiegłym - w przypadku oleju napędowego o 94,2 proc., z 0,07 zł do 0,00 zł za litr, a w przypadku benzyny EU 95 z 0,14 do 0,07 zł za litr, czyli o 51 proc. Wzrosła tylko marża dotycząca autogazu z 0,24 do 0,57 zł za litr, czyli o 136,8 proc.