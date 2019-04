Na rynkach po opublikowanych w środę "minutkach" Fed wśród inwestorów dominuje niepewność. Brytyjską walutę "zamroziło" po odłożeniu Brexitu. Na giełdach w Europie tanieją spółki cykliczne i technologiczne, w górę idą walory banków - podają maklerzy.

Zobacz więcej fot. Bloomberg

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 spada o 0,1 proc.



Akcje Christian Dior zwyżkują o 2,5 proc. do 434 euro i są na najwyższym poziomie od 21 lat.



LVMH, producent wyrobów luksusowych, zyskuje 3,8 proc. po zanotowaniu w I kw. sprzedaży wyższej od prognoz rynkowych.



ASML traci 1,7 proc. w reakcji na doniesienia, że spółka jest ofiarą szpiegostwa korporacyjnego.



Wśród inwestorów panuje niepewność po opublikowanych w środę "minutkach" Fed, z których wprawdzie wynika, że większość członków FOMC uważa, iż ryzyka dla perspektyw wzrostu PKB uzasadniają wstrzymanie podwyżek stóp procentowych w 2019 r., ale też dokument wskazuje, że kilkoro członków Rezerwy jest zdania, iż zmiany stóp procentowych mogą pójść zarówno w górę, jak i w dół.



Tymczasem w środę 27 krajów UE i Wielka Brytania zgodziły się na unijnym szczycie w Brukseli na przedłużenie brexitu do 31 października br. Odroczenie ma być elastyczne, co oznacza, że Zjednoczone Królestwo będzie mogło opuścić UE przed tą datą. Unijni dyplomaci sugerują też, że możliwe jest dalsze przesunięcie terminu Brexitu.



Funt nie reaguje na te informacje - jest na poziomie 1,3085 USD - bo inwestorzy już zdyskontowali możliwość odłożenia daty wyjścia W.Brytanii z UE.



Japoński jen traci 0,1 proc. do 111,11 za dolara USA, a euro po zwyżce o 0,1 proc. jest wyceniane po 1,1285 USD.



Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pkt bazowy do 2,47 proc.



Ropa WTI na NYMEX w Nowym Jorku tanieje o 0,7 proc. do 64,18 USD/b.



Miedź na Comex w Nowym Jorku traci 0,4 proc. do 2,9140 USD za funt.



"Co nas czeka w ciągu najbliższych tygodni? Zakładając, że dane makro poprawią się i że prezydent Chin Xi Jinping i przywódca USA Donald Trump w końcu osiągną jakieś porozumienie dotyczące handlu, to na rynkach możliwy jest ruch w górę - na giełdach akcji, surowców, nieruchomości" - wylicza Andrew Milligan, szef strategii globalnej w Aberdeen Standard Investments.



Tymczasem rozpoczyna się sezon publikacji wyników spółek za I kwartał. W piątek w USA rozpoczną go banki JPMorgan i Wells Fargo.