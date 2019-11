PO poprze Adama Neumanna na prezydenta Gliwic

Platforma Obywatelska poprze kandydaturę Adama Neumanna na prezydenta Gliwic w styczniowych wyborach uzupełniających w tym mieście. Poparcie dla dotychczasowego pierwszego zastępcy wybranego na senatora prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza ogłosił w sobotę lider PO Grzegorz Schetyna.

Termin wyborów, które odbędą się w Gliwicach w związku z wygaśnięciem dotychczasowego mandatu Frankiewicza (a także w Nowej Soli, której prezydent Wadim Tyszkiewicz również został senatorem), premier Mateusz Morawiecki wyznaczył na 5 stycznia 2020 r.



W związku z wygaśnięciem mandatu prezydenta Frankiewicza jego obowiązki do czasu wyborów przejął były marszałek woj. śląskiego i były wiceprezydent Gliwic Janusz Moszyński. O powołanie go na to stanowisko wnioskował wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Premier zaakceptował ten wniosek.



Już po wyborze na senatora Frankiewicz zapowiedział poparcie w przedterminowych wyborach swojego dotychczasowego zastępcy Adama Neumanna. Jak natomiast sygnalizowały regionalne media, część środowisk lokalnej PO chciała wystawienia własnego kandydata: radnego sejmiku woj. śląskiego i dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej prof. Marka Gzika.



W sobotę PO zorganizowała w tej sprawie w Gliwicach konferencję prasową, na której wystąpili przewodniczący partii Grzegorz Schetyna, senator-elekt Zygmunt Frankiewicz, pochodzący z Gliwic wiceszef PO Borys Budka oraz przewodnicząca lokalnych struktur partii, posłanka Marta Golbik.



Schetyna wyraził przekonanie, że wybory w Gliwicach pokażą, że polityka prowadzona przez prezydenta Frankiewicza i jego współpracowników będzie miała dalszą dobrą kontynuację – dla dobra mieszkańców Gliwic i przyszłości regionu. Powiedział, iż jest dumny, że mógł przez ostatnie kilkanaście miesięcy współpracować z Frankiewiczem, budując fundament "paktu senackiego".



"Chciałbym mieć nadzieję i przekonanie, że będziemy mogli w Gliwicach kontynuować taką współpracę – między ludźmi PO, a samorządowcami kontynuującymi dzieło Frankiewicza" - mówił Schetyna. Wskazał na rolę Budki w budowie takiego porozumienia, skutecznego zarówno 5 stycznia, jak i podczas reszty kadencji. Wyraził też wiarę w przyszłą dobrą współpracę gliwickich parlamentarzystów z przyszłym prezydentem Adamem Neumannem.



Frankiewicz ocenił, że efekty jego współpracy z ostatnich kilkunastu miesięcy z Platformą widać i są one dobre. Przypomniał, że przy wsparciu PO zdobył w ostatnich wyborach samorządowych najlepszy wynik w jego trwającej ponad 26 lat karierze prezydenta.



Zaznaczył też, że przed wyborami parlamentarnymi powstał "pakt senacki", który okazał się sukcesem, a w ramach którego ustalono m.in., że dotychczasowi prezydenci miast, którzy dostaną się do Senatu, będą mogli zaproponować – i będzie to honorowane – osoby ze swego środowiska, które będą kandydowały i będą popierane przez partie opozycyjne w przedterminowych wyborach.



"U nas też tak się stało, zaproponowałem swojego pierwszego zastępcę Adama Neumanna i liczyłem, co właśnie się materializuje, że będzie ta osoba poparta przez partie opozycyjne" - podkreślił. "To jest bardzo ważne i symboliczne. Myślę, że doprowadzi to do kolejnego sukcesu nasze połączone siły – i od stycznia będzie w Gliwicach nowy prezydent Adam Neumann" - dodał.



Borys Budka mówił, że oprócz tego, że w Gliwicach potrzebna jest dobra kontynuacja, potrzebna jest też realizacja postulatów pojawiających się w przestrzeni publicznej: m.in. wypracowania dobrej komunikacji z mieszkańcami, dobrego wspólnego aranżowania przestrzeni publicznej czy realizacji projektów, które będą współtworzone przez mieszkańców.



"Prof. Marek Gzik (…) jest osobą wyjątkowo otwartą na współpracę i na to, by te postulaty mieszkańców były realizowane, (…) w duchu dialogu i współpracy z - mam nadzieję - nowym prezydentem" - zapewnił Budka. Posłanka Marta Golbik na pytanie, czy prof. Gzik będzie brany pod uwagę jako możliwy wiceprezydent odpowiedziała, że w jej opinii byłby to bardzo dobry pomysł.



Zgodnie z kalendarzem wyborczym, który jest załącznikiem do wydanego przez premiera zarządzenia ws. przedterminowych wyborów m.in. w Gliwicach, do 26 listopada można zawiadamiać komisarza wyborczego o powołaniu komitetów wyborczych. Termin zgłaszania miejskiej komisji wyborczej kandydatów upłynie 11 grudnia o północy. Głosowanie odbędzie się 5 stycznia od godz. 7. do 21.