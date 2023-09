Po raporcie ISM rynek widzi większą szansę wzrostu stóp w USA w listopadzie

Zaskakujący wzrost aktywności amerykańskiego sektora usług w sierpniu spowodował, że zwiększyło się szacowane przez rynek prawdopodobieństwo podwyższenia przez Fed stóp procentowych w listopadzie, informuje Bloomberg.

Wiadomość, że aktywność amerykańskiego sektora usług była w sierpniu najwyższa od sześciu miesięcy spowodowała ruch w dół indeksów rynków akcji i wzrost rentowności obligacji.

W przypadku wrażliwych na sygnały sugerujące zmianę polityki monetarnej obligacji 2-letnich USA rentowność rośnie obecnie o prawie 8 pkt. bazowych do 5,037 proc. Tuż przed raportem ISM wynosiła 4,957 proc.

CME FedWatch Tool pokazuje wzrost szacowanego przez rynek prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych w listopadzie do 48,8 proc. We wtorek wynosiło 42 proc. Prawdopodobieństwo utrzymania głównej stopy na poziomie 5,25-5,50 proc. spada w środę do 46,8 proc. z 54,8 proc. dzień wcześniej.

Rynek szacuje na 91 proc. prawdopodobieństwo, że we wrześniu Fed utrzyma stopy na dotychczasowym poziomie. We wtorek wynosiło 92 proc.