PO złoży wniosek o wotum nieufności wobec szefowej MEN

W przyszłym tygodniu PO zgłosi wniosek o wotum nieufności wobec minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej - zapowiedział w sobotę lider Platformy Grzegorz Schetyna.

Jak mówił, PO rozliczy minister Zalewską "ze zniszczenia polskiej szkoły".



Schetyna przypomniał na konwencji regionalnej Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu, że „jedynką” PiS w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu dolnośląsko-opolskim będzie szefowa MEN, która - jak powiedział lider PO - "kończy zamykać 7,5 tysiąca gimnazjów w Polsce".



Ocenił, że wystawienie Zalewskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego dowodzi, że "akcja ewakuacja trwa na całego". "Dzisiaj bardzo wyraźnie mówimy +to nie przejdzie+, Polacy są mądrzy, nie doceniacie ich, pani Zalewska nie da rady uciec do Brukseli, bo po prostu Polacy jej nie wybiorą" - powiedział Schetyna.



"A my najpierw rozliczymy minister Zalewską ze zniszczenia polskiej szkoły. W przyszłym tygodniu PO zgłosi wobec niej w Sejmie (wniosek o) wotum nieufności" - zapowiedział Schetyna.