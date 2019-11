21-latka pobiła rekord w podróżowaniu

Lexie Alford została najmłodszą osobą, która odwiedziła każdy kraj na świecie. Kolekcję stempli w paszporcie skompletowała w wieku 21 lat.

Sięgnijcie głęboko w pamięć i spróbujcie policzyć kraje, które w trakcie całego swojego życia odwiedziliście. Wakacje, delegacje z pracy, weekendowe wypady… Później zerknijcie na datę urodzenia w swoim dowodzie. Mało prawdopodobne, aby ktokolwiek z nas nawet zbliżył się do osiągnięcia tej dziewczyny.

Lexie Alford o wpisie do Księgi rekordów Guinnessa zamarzyła w październiku 2017 roku. Dwa lata później osiągnęła cel i została najmłodszą osobą i jednocześnie najmłodszą kobietą, która może się pochwalić podróżą do każdego suwerennego kraju na świecie. Wytyczne mówią, że to 193 państwa członkowie ONZ, Watykan i Chińskie Tajpej.

- Alford dużo podróżowała jako dziecko z rodziną, która prowadziła biuro podróży. W wieku 18 lat dotarła do 72 krajów - podaje agencja Bloomberg.

Amerykanka finansowała swoje wyprawy samodzielnie, pracując jako konsultantka turystyczna. Sporadycznie korzystała również ze wsparcia sponsorów. Podróże dokumentuje na blogu i pracuje nad książką o swoim rekordzie. Podróżniczka rocznie pokonuje samolotami 200-250 tys. mil, ale korzysta również z pociągów i autobusów.

- Nigdy nie było takiego momentu, w którym czułabym, jakbym chciała całkowicie się poddać, ale niektóre okresy były trudniejsze niż inne. Podróżując samotnie przez narody wysp Południowego Pacyfiku doświadczyłam intensywnej samotności, a podróż przez Afrykę Zachodnią była wyjątkowo stresująca z powodu wymogów wizowych, braku infrastruktury, a także niefortunnego zetknięcia z malarią - wspomina Lexie Alford w rozmowie z oficjalnym portalem Księgi rekordów Guinnessa.

Każda podróż to bagaż doświadczeń, które zabieramy ze sobą w kolejne wyprawy. Z czasem coraz mniej rzeczy może nas zaskoczyć. Lexie Alford w dwa lata skompletowała cały spichlerz wiedzy. Bloomberg przywołuje kilka jej porad dla intensywnie podróżujących osób.

- Jeśli podróżujesz do nowego kraju jest jeden e-mail, który zawsze należy wysłać przed wyjazdem - mówi turystyczna rekordzistka.

O co chodzi? Lexie Alford przekonuje, że warto wysłać e-mail do hotelu z pytaniem o średnią cenę taksówki z lotniska do hotelu. Pozwoliło jej to zaoszczędzić sporo pieniędzy na przestrzeni lat, bo unikała taksówkarzy, którzy zawyżali ceny. Jeśli po przyjeździe do hotelu licznik wskazuje niewiarygodnie wysoką cenę można odmówić zapłaty i poprosić pracowników hotelu o pomoc w negocjacjach.