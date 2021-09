Pocięty obraz Banksy’ego dużo droższy niż kiedy był cały

Obraz Banksy’ego, który w 2018 roku po sprzedaży na aukcji za 1 mln GBP został częściowo pocięty przez ukrytą w ramie niszczarkę, znów trafi na aukcję. I może osiągnąć dużo wyższą cenę.

Dom aukcyjny Sotheby’s poinformował, że słynny obraz Banksy’ego „Love is in the Bin”, na którym namalowana jest dziewczynka z balonikiem, zostanie wystawiony na aukcję 14 października. Szacuje, że osiągnie cenę 4-6 mln GBP. To największa szacowana przed sprzedażą cena dzieła Banksy’ego, choć nie największa zapłacona. Tą jest 23 mln USD, za które sprzedano w marcu na aukcji Christie’s obraz olejny pokazujący dziecko bawiące się lalką w stroju pielęgniarki.

- To największa szacowana cena za pracę Banksy’ego, ale jeśli popatrzeć na rzeczywiste kwoty płacone za nie, wygląda na całkiem atrakcyjną i konserwatywną – powiedziała o szacowanej cenie za „Love is in the Bin” Emma Baker, specjalistka ds. sztuki współczesnej w Sotheby’s w Londynie.

