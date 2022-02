Początek „roku Tygrysa” wzrostowy na rynkach akcji

Jeśli ktoś sądzi, że bardzo silne wzrosty obserwowane na amerykańskim rynku akcji w trakcie 2 ostatnich sesji stycznia były tylko „podciąganiem” cen mającym na celu uniknięcia ustanowienia przez Nasdaq Composite nowego 50-letniego rekordu styczniowej słabości (co się udało), to we wtorek mógł się zdziwić, gdy główne indeksy po raz trzeci z rzędu wzrosły (DJIA +0,78 proc., S&P 500 +0,69 proc., Nasdaq Composite +0,75 proc.).

Opublikowane wczoraj informacje o spadku wartości wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym Stanów Zjednoczonych ISM Manufacturing do najniższego poziomu od listopada 2020 (57,6 pkt.) przy równoczesnym wzroście wskaźnika cen w przemyśle do 76,1 pkt. najwyraźniej nie zrobiły na inwestorach większego wrażenia.