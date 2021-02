W poniedziałek obserwujemy wzrost cen ropy. Ma to związek z malejącymi zapasami surowca.

Cena Brent wzrosła po godzinie 12:00 o 1,4 proc., do 55,83 USD za baryłkę. Amerykańska ropa WTI zyskała 1,2 proc. osiągając cenę 52,81 USD. Oba benchmarki zdrożały w styczniu o prawie 8 proc.

– Pozytywne nastawienie do ryzyka jest jednym z czynników wpływających na ceny ropy. Perspektywa dalszego spadku zapasów ropy w nadchodzących tygodniach, w wyniku niższego wydobycia z Arabii Saudyjskiej, również pomaga ropie - powiedział analityk UBS Giovanni Staunovo.

ropa naftowa27.11.2020

Goldman Sachs podał, że do lipca ceny mogą wzrosnąć do 65 USD za baryłkę. Ma to związek z prognozą deficytu na rynku ropy w wysokości 900 tys. baryłek dziennie w pierwszej połowie 2021 r.