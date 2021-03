Początkujący analitycy Goldman Sachs skarżą się na 98 godzinny tydzień pracy

Analitycy pracujący pierwszy rok w Goldman Sachs są niezadowoleni z długich godzin pracy. Domagają się wprowadzenia ograniczeń i ostrzegają, że mogą odejść, informuje PA Media.

Agencja dotarła do wewnętrznej analizy, z której wynika, że 13 ankietowanych analityków, pracujących pierwszy rok w Goldman Sachs, spędzało w tym roku średnio 98 godzin w tygodniu w pracy. Oznacza to, że pozostawało im mniej niż 5 godzin na sen. Analitycy twierdzą, że idą spać dopiero o 3 rano. W tygodniu zakończonym 13 lutego, kiedy przeprowadzono ankietę, mieli przepracować 105 godzin. Domagają się aby Goldman Sachs wprowadził ograniczenie godzin pracy do 80 tygodniowo.

fot. Bloomberg Większość analityków twierdzi, że jeśli sytuacja się nie zmieni odejdą z banku w okresie najbliższych sześciu miesięcy. Jednogłośnie potwierdzają, że wydłużone godziny pracy negatywnie wpływają na ich relacje rodzinne i osobiste. - Nie przychodziłem do tej pracy z oczekiwaniem, że będzie trwała od 9 do 17. Ale nie oczekiwałem także, że będzie trwała od 9 do 5 rano – powiedział jeden z analityków. Rzecznik Goldman Sachs powiedział, że bank dostrzega iż jego pracownicy są bardzo mocno zajęci, ale tłumaczy to rekordowym popytem na usługi. Zapewnił, że uwagi pracowników są wysłuchiwane i bank podejmuje szereg działań aby rozwiązać problemy.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗