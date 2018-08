Poczta Polska przygotowała ofertę dla osób wyjeżdżających na wakacje

Przekierowania przesyłki pod wskazany adres, usługa polecony do skrzynki czy poste restante, dzięki której przesyłkę można odebrać w dowolnie wybranej placówce pocztowej w całej Polsce - to usługi Poczty Polskiej, które są przydatne w wakacje.

Jak przypomina w komunikacie spółka, przesyłkę można przekierować bez wychodzenia z domu pod wskazany adres. "Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Poczty Polskiej: Przekierowanie przesyłki, przekazać go listonoszowi lub złożyć osobiście w placówce pocztowej by przesyłki docierały na nowy adres" - wyjaśniono. Klienci składający żądanie poprzez formularz elektroniczny nie ponoszą dodatkowych kosztów, natomiast składając żądania w placówce pocztowej uiszczają jednorazową opłatę. Należność za dosłanie przesyłki jest uzależniona od jej rodzaju.



Z kolei dla osób, które nie mieszkają stale pod jednym adresem, a chcą odbierać korespondencję, Poczta Polska przygotowała usługę poste restante, która umożliwia odebranie przesyłki w dowolnie wybranej placówce pocztowej. Spółka przestrzega, iż ważne jest, aby taka przesyłka była właściwie zaadresowana. "Kolejność danych powinna być następująca: imię i nazwisko albo pełna nazwa adresata, napis: poste restante, właściwy kod pocztowy i nazwa placówki pocztowej, która ma wydać przesyłkę. Przesyłki nadawane na poste restante doręczane są w cenie wybranej przez klienta usługi, bez dodatkowej opłaty" - przypomniano w informacji.



Dla tych, którzy wyjeżdżają na dłużej, Poczta Polska ma w swojej ofercie usługę, która umożliwia przechowanie przesyłki nawet do czterech tygodni od pierwszej próby doręczenia. Standardowo przesyłki pozostają w placówkach maksymalnie 14 dni. Odpowiedni formularz można pobrać ze strony: Przechowanie przesyłki. Wydrukowany i wypełniony formularz należy złożyć osobiście w placówce pocztowej albo przekazać listonoszowi. Opłata zależy od okresu przechowywania.



Jak zaznacza spółka, podczas wakacyjnych wyjazdów "przydatna może okazać się usługa doręczenie na życzenie, dzięki której awizowana przesyłka polecona albo Paczka MINI zostanie ponownie doręczona pod adres wskazany na przesyłce".



Poczta Polska oferuje także usługę dla osób, których często nie ma w domu, a otrzymują przesyłki polecone, to bezpłatna usługa polecony do skrzynki. Dzięki niej listy polecone trafią do skrzynki odbiorczej adresata.



Dodatkowo odbiorca może skorzystać z opcji otrzymywania bezpłatnych SMS-ów albo e-maili z informacją o otrzymaniu przesyłki poleconej.



Żądanie doręczania przesyłek poleconych do oddawczej skrzynki pocztowej można złożyć w formie elektronicznej albo w formie papierowej. Formularze - elektroniczny i papierowy - dostępne są na stronie internetowej Poczty Polskiej. Papierowy formularz można też pobrać w każdej placówce pocztowej. Wydrukowany i wypełniony formularz należy złożyć osobiście albo przekazać listonoszowi.