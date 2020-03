Poczta Polska przywraca wysyłanie części przesyłek m.in. do Niemiec i Czech

Poczta Polska wznowiła wysyłanie części przesyłek, np. listów i paczek, m.in. do Niemiec, Czech, Słowacji, poinformowała we wtorek spółka.

Jak czytamy w komunikacie, wysyłanie przesyłek zagranicznych (bez przesyłek EMS) "zostaje przywrócone do następujących krajów w podanym zakresie".



Do Niemiec – listy (priorytetowe i ekonomiczne), paczki (priorytetowe i ekonomiczne) oraz GLOBAL Expres; Czechy i Słowacja – listy (priorytetowe i ekonomiczne), paczki (priorytetowe i ekonomiczne); Ukraina – listy (ekonomiczne), list polecone (priorytetowe), paczki (ekonomiczne) oraz Paczka UKRAINA PLUS.



Na Białoruś, Litwę, Łotwę oraz do Danii, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Holandii Poczta znów przesyła listy ekonomiczne oraz paczki ekonomiczne. Z kolei do Meksyku, drogą morską – listy ekonomiczne. Natomiast do USA i Kanady, jak podała, drogą morską – listy (ekonomiczne) oraz paczki (ekonomiczne).



Jak czytamy w informacji prasowej, zawieszenie przyjmowania przesyłek pocztowych do innych krajów nie wymienionych powyżej nadal obowiązuje. "O rozszerzeniu dostępności wysyłania przesyłek zagranicznych będziemy informować na bieżąco" - zapewniła spółka.