Poczta Polska rozszerza współpracę z Allegro

Poczta Polska i Allegro rozszerzają współpracę w projekcie Allegro Dostawa - poinformowało biuro prasowe PP w poniedziałkowym komunikacie. Jak dodano, sprzedający mogą skorzystać z oferty dostawy przesyłki pod wskazany adres.

Jak poinformowała Poczta Polska, "od 31 sierpnia przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na platformie Allegro mogą skorzystać z usługi Allegro Pocztex Kurier 48 z dostawą pod adres".



"Od czerwca sprzedający na platformie Allegro mogą skorzystać z oferty na usługę Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie, w ramach której mogą nadawać przesyłki do jednego z ponad 9 tys. punktów odbioru" - przypomniano w poniedziałkowym komunikacie. "W sieci znajdują się placówki Poczty Polskiej oraz punkty partnerskie – stacje paliw Orlen, saloniki i kioski Ruch oraz sklepy Żabka i Freshmarket" - podało biuro prasowe PP.



Jak dodano, "we wrześniu planowane jest uruchomienie jeszcze jednej usługi dla przesyłek o niewielkich rozmiarach – Allegro Przesyłki Poleconej". Przesyłka ta znajdzie się w gronie form dostawy objętych programem Allegro Smart!.



Jak informuje PP, "Odbiór w Punkcie" to najdynamiczniej rozwijająca się metoda dostaw. "W stosunku do roku ubiegłego wolumen przesyłek dostarczanych do punktów odbioru wzrósł o ponad 40 proc. i stanowi coraz większy udział w całym wolumenie przesyłek kurierskich i paczkowych" - dodano w komunikacie.



Z danych Poczty Polskiej wynika, że w porównaniu do 2017 roku, "w pierwszym półroczu 2018 roku sprzedaż usług KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) wzrosła o 16 proc. Sprzedaż najpopularniejszej usługi kurierskiej, dedykowanej głównie klientom biznesowym rośnie znacznie powyżej rynku. Szacuje się, że polski rynek e-commerce wart jest 40 mld złotych".



Poczta Polska posiada największą w Polsce sieć punktów odbioru, która na dziś liczy ponad 9 tys. lokalizacji w sieci placówek pocztowych, stacji paliw Orlen, sklepów Żabka/Freshmarket oraz kiosków/saloników RUCH. Do końca roku liczba punktów wzrośnie o dalsze 2 tysiące lokalizacji.