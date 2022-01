Poczta Polska: usługa zagranicznych przekazów pieniężnych przedłużona o 5 lat

Jak wskazano w komunikacie, Bank Pocztowy podpisał umowę z MoneyGram na kolejne 5 lat współpracy w zakresie obsługi przekazów pieniężnych. Z usługi mogą korzystać osoby fizyczne, które chcą nadać za granicę lub odebrać w Polsce przekaz. Poczta zaznaczyła, że nie muszą być przy tym klientami Banku Pocztowego.

"Przekazy do ponad 200 krajów poprzez MoneyGram można zrealizować w sieci Banku Pocztowego oraz placówkach pocztowych zlokalizowanych na terenie kraju, w sumie w ponad 4700 punktach", dodała Poczta.

Dodano, że co roku poprzez sieć Banku i placówki Poczty Polskiej realizowanych jest ok. 0,5 mln przekazów. Do Polski przekazy pieniężne są przekazywane najczęściej z Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec, a z Polski - wysyłane na Ukrainę, do Gruzji oraz Wielkiej Brytanii.

Według Alicji Sierakowskiej z Banku Pocztowego, przekazy pieniężne to udogodnienie dla osób, które nie posiadają rachunków bankowych w zagranicznych bankach lub walutowych w Polsce. "Od kilkunastu miesięcy obserwujemy wzrost w zakresie wysyłki przekazów pieniężnych. Szczególnie jest to widoczne w okresach świątecznych. W sumie rocznie realizujemy ok. 500 tys. przekazów o wartości ok. 600 mln zł", podała.

Jak zaznaczył Zbigniew Furmańczak z MoneyGram, w 2021 roku ponownie wzrosła średnia transakcja wysyłana do Polski, "co obrazuje poprawiającą się sytuację polskich emigrantów". "Wzrost gospodarczy Polski w ostatnich latach spowodował duży napływ migrantów, głównie z Wspólnoty Niepodległych Państw. Korzystają oni szeroko z oferowanej usługi, a już od stycznia 2022 kwota jednorazowej transakcji wzrosła do 20 tys. zł", wskazał.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku – zatrudnia blisko 80 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.

Bank Pocztowy jest bankiem detalicznym. Głównym akcjonariuszem banku jest Poczta Polska, która posiada 75 proc. minus 10 akcji banku; PKO BP posiada 25 proc. plus 10 akcji banku.