Poczta Polska: w czerwcu liczba punktów odbioru paczek online przekroczy 15 tys.

Do końca czerwca tego roku liczba punktów odbioru paczek z zakupami online przekroczy 15 tys. - zapowiedział wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony. Jak dodał, umożliwi to mieszkańcom szczególnie mniejszych miejscowości, dogodny odbiór przesyłek.

Poczta Polska poinformowała w sobotnim komunikacie, że nawiązała współpracę z Eurocash.

"Klienci zyskali dzięki temu możliwość odbiorów swoich zamówień online w sieci kolejnych 450 sklepów ABC, Lewiatan i Delikatesy Centrum. Dzięki temu Poczta Polska powiększyła sieć punktów odbioru do 14 tysięcy" - czytamy.

Spółka tłumaczy, że współpraca z grupą Eurocash pozwoli na "rozpowszechnienie formy odbierania przesyłek w sieci".

"Rozwój sieci punktów odbioru przesyłek realizuje strategię Poczty Polskiej na rynku przesyłek kurierskich" - mówił, cytowany w komunikacie, wiceprezes spółki Andrzej Bodziony.

Jak wskazuje, zwiększenie zasięgu punktów odbioru wskutek pozyskiwania kolejnych partnerów to wymierny efekt działań spółki.

"Dzięki porozumieniu z kolejnym partnerem biznesowym, jakim jest Eurocash, Poczta Polska daje klientom zamieszkującym szczególnie mniejsze miejscowości, możliwość dogodnego odbioru paczek z zakupami online. Do końca czerwca tego roku liczba punktów przekroczy 15 tysięcy" - powiedział Bodziony.

Spółka zaznacza, że rozwój współpracy z kluczowymi partnerami sektora eCommerce "to jedno z kluczowych działań podejmowanych przez Pocztę Polską w działalności biznesowej, której celem jest wzrost udziału spółki w rynku kurierskim".

Zgodnie ze strategią spółki na lata 2021–2023 Poczta Polska stawia na rozwój sieci punktów odbioru. Ich liczba wzrośnie do 2022 roku do 20 000 punktów. Jeszcze w tym roku operator uruchomi 500 automatów do odbioru i nadawania przesyłek, a w przyszłym roku klienci będą mogli korzystać już z 2 000 takich urządzeń.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku – zatrudnia blisko 80 tys. pracowników, jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.