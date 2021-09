Poczta Polska wznowiła obsługę przesyłek do kolejnych krajów

Poczta Polska przywraca możliwość nadawania przesyłek do kolejnych krajów, m.in. Bhutanu, Mali, Nepalu, Papui Nowej Gwinei i Turkmenistanu, w sumie Poczta obsługuje już przesyłki do 120 krajów i terytoriów - poinformowała firma w komunikacie.

Jak podano w piątkowym komunikacie Poczty, firma zwiększa zakres świadczenia usług międzynarodowych po utrudnieniach transportowych spowodowanych pandemią.

Według komunikatu, obecnie Poczta Polska obsługuje już korespondencję do 120 krajów, a w ostatnim okresie przybyły takie kierunki, jak: Antyle Holenderskie/Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustatius i Aruba oraz Bhutan, Mali, Nepal, Papua Nowa Gwinea i Turkmenistan.

Ponadto - informuje komunikat - Poczta od początku września rozszerzyła także zakres usług oferowanych klientom nadającym przesyłki do Senegalu o możliwość nadawania paczek pocztowych priorytetowych. Na listę krajów i terytoriów objętych wysyłką przesyłek zagranicznych wróciły także: Ekwador, Uganda, Paragwaj, Surinam oraz Sint Maarten, czyli terytorium zależne Holandii położone w Małych Antylach. Poczta Polska przyjmuje również przesyłki do terytoriów, które nie są wykazywane w tej liście, ale traktowane jako poczta krajowa przez wyznaczonych operatorów krajów przeznaczenia, np. USA: Wyspy Marshalla, Palau, Wielka Brytania: Szetlandy, itp.

Operator narodowy powiadomił także o wznowieniu przyjmowania listów zwykłych i poleconych oraz paczek pocztowych priorytetowych adresowanych do Ekwadoru. Z kolei do Paragwaju, Ugandy, Surinamu oraz Antyli Holenderskich (Sint Maarten, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustatius) i Aruby można wysłać list zwykły oraz polecony.

Poza tym, od 9 września klienci wysyłający przesyłki do Kazachstanu korzystają z usługi paczka pocztowa ekonomiczna. Ponadto zostało wówczas wznowione przyjmowanie listów zwykłych i poleconych adresowanych do Kambodży. Natomiast od 3 września br. klienci wysyłający przesyłki do Kanady mogą korzystać z usługi EMS. Wznowione zostało również przyjmowanie listów zwykłych i poleconych oraz paczek pocztowych priorytetowych adresowanych do Kosowa i Sudanu. Natomiast do Uzbekistanu wysłanie listów zwykłych oraz poleconych.

Poczta przypomniała także, iż zawieszenie przyjmowania przesyłek pocztowych do niektórych krajów nadal obowiązuje.

Zastrzegła również, że w związku ze znacznym zmniejszeniem częstotliwości połączeń lub zawieszeniu połączeń przez linie lotnicze z Polski oraz ograniczeniami w pracach służb eksploatacyjnych operatorów pocztowych w Polsce i zagranicą spodziewane są opóźnienia w doręczaniu przesyłek.