Podlaskie: 9 mln zł z UE na granty badawczo-rozwojowe dla firm

O dotacje na prace badawczo-rozwojowe, których efektem mogą być np. nowe, innowacyjne produkty mogą się od poniedziałku starać podlaskie mikro-, małe i średnie firmy w ramach drugiej edycji programu grantów na badania. Realizuje go Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

Pieniądze na granty - bony na innowacje - pochodzą z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przedsiębiorstwa mogą się starać o wsparcie na różne działania, których efektem ma być podniesienie konkurencyjności danej firmy.



Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) w Białymstoku, która jest regionalną instytucją otoczenia biznesu podkreśla, że zasady naboru w programie są przystępne, jasne dla firm, szybka i prosta jest też ocena wniosków.



"Pamiętajmy, że w całej procedurze najważniejsze są dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba mieć pomysł i plan, co się chce zrobić. Druga rzecz to złożyć wniosek. Potem jest już tylko ocena. Jeżeli wiemy, co chcemy zrobić, to jeszcze przed złożeniem wniosku możemy uruchomić całą procedurę wyboru tego, kto nam wykona prace badawczo-rozwojowe. Kto dostarczy patenty, licencje czy inne rozwiązania, które zmienią naszą firmę, jej produkty bądź usługi" - podkreśla w materiałach prasowych prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Andrzej Parafiniuk.



Jak wcześniej informowała PFRR, maksymalnie na jeden projekt firma może dostać maksymalnie 100 tys. zł (dofinansowanie wynosi 85 proc. wartości danego przedsięwzięcia, firma może złożyć kilka wniosków). Pieniądze można otrzymać na przeprowadzenie badań, zakup gotowych wyników badań, wdrożenie nowych rozwiązań w już istniejących produktach czy usługach.



Preferowane są firmy, które prowadzą działalność w dziedzinach, które są tzw. inteligentnymi specjalizacjami województwa podlaskiego: przemysł rolno-spożywczy, ekoinnowacje, przemysł maszynowy czy szkutniczy. Dodatkowe punkty w ocenie projektów mogą też dostać te przedsiębiorstwa, które dotychczas w ogóle nie korzystały z funduszy unijnych.



Projekt grantowy będzie realizowany przez dwa lata. W pierwszej jego edycji, gdzie do rozdysponowania było 10 mln zł, wsparto 110 projektów, które zrealizowały 84 firmy z różnych branż. Firmy złożyły 26 zgłoszeń patentowych.