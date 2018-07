Podpisana umowa Pekao z EFI o wsparciu MŚP na 1,2 mld zł

Małe i średnie firmy będą mogły uzyskać wsparcie w sumie w kwocie 1,2 mld zł - zakłada umowa gwarancyjna, podpisana w czwartek przez przedstawicieli Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i banku Pekao SA.

Obecny przy podpisaniu umowy wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik podkreślał, że to największa dotąd polska umowa gwarancyjna w programach UE.



Zwracał uwagę, że "to transakcja bardzo znacząca", bo opiewa na 1,2 mld zł, a pieniądze te będą dedykowane małym i średnim firmom.



Pośrednikiem w przypadku tej umowy jest bank Pekao SA.



"MŚP to serce gospodarki i to serce wymaga wsparcia, by jeszcze mocniej biło" - mówił wiceprezes Banku Pekao SA Tomasz Styczyński, który wraz z wiceprezesem Pekao SA Markiem Lusztynem oraz wiceprezesem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Rogerem Havenithem podpisał umowę.