Podpisano porozumienie płacowe w Polskiej Grupie Górniczej

Porozumienie zakłada 7,5-procentowy wzrost średniego wynagrodzenia w br., przy naliczaniu podwyżki od kwoty średniej pensji na poziomie 8200 zł. Po podwyżce średnie wynagrodzenie w PGG ma wzrosnąć do 8815 zł. Podpisano także drugie porozumienie, rozdysponowujące poszczególne kwoty między grupy zawodowe na tzw. dodatki gwarantowane.

Fot. Piotr Małecki

„Chcieliśmy inaczej, ale niestety będzie to w dodatki gwarantowane. Chcieliśmy to włożyć w stawki, tak jak by życzyli sobie tego ludzie, natomiast przy dzisiejszym systemie wynagrodzeń wywodzącym się z czterech dawnych spółek (obecnie skupionych w PGG), gdzie każda dawna spółka ma inny system wynagrodzeń, nie da się zrobić, by górnicy na poszczególnych kopalniach mieli jednakowy wzrost wynagrodzenia, który by wynikał z przeliczeń” - powiedział dziennikarzom po wtorkowym spotkaniu lider górniczej Solidarności Bogusław Hutek.

Jak zobrazował, przy 800-złotowym wzroście dla górnika, na jednej kopalni stawka musiałaby urosnąć o 20 zł, a na innej kopalni tylko o 8 zł, co powodowałoby dalsze rozbieżności.

Warunki zasadniczego porozumienia płacowego w PGG zostały wstępnie uzgodnione w ostatni piątek. Związkowcy uzyskali też wówczas zapewnienie, że w taki sam sposób kształtowane będą wynagrodzenia w dwóch innych spółkach, objętych systemem publicznego wsparcia na podstawie znowelizowanej ustawy górniczej - chodzi o Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj.

Tym samym doszłoby do ujednolicenia średniego poziomu zarobków w spółkach, wymienionych w umowie społecznej dla górnictwa. We wtorek związkowcy przekazali, że ujednolicenie w obrębie spółek nastąpi prawdopodobnie od 2023 r.; podobnie jak postulowane przez nich ujednolicenie zasad wynagradzania w obrębie PGG.

„W porozumieniu mamy też napisane, że od 1 stycznia 2023 r. chcemy wprowadzić (w PGG) jednolity system wynagrodzenia. Od marca ruszają zespoły robocze, które muszą przeglądnąć sprawy jeszcze raz. Jesteśmy zdeterminowani, aby 1 stycznia 2023 r. wprowadzić nowy system wynagradzania, czy regulamin wynagradzania; pewnie cały układ zbiorowy, bo reszta jest bezkosztowa” – wskazał Hutek. „Wtedy wszystkie dodatki gwarantowane będą w podstawie wynagradzania pracowników” – dodał.

Problem uśrednienia wynagrodzeń w spółkach objętych umową społeczną był jednym z tematów poniedziałkowego spotkania w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, które było kontynuacją rozmów ze stycznia br. na temat postępów w realizacji zawartej w ub. roku umowy społecznej dla górnictwa. Stronę rządową reprezentowali m.in. wicepremier, minister aktywów Jacek Sasin, minister klimatu Anna Moskwa, pełnomocnicy rządu: ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotr Pyzik oraz ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Związkowcy chcieli m.in. poznać treść wniosku notyfikacyjnego, jaki strona polska niebawem złoży w Komisji Europejskiej. Chodzi o notyfikację pomocy publicznej dla sektora węglowego w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Pierwsza transza takich dopłat - 400 mln zł - została w poprzednim tygodniu wypłacona Polskiej Grupie Górniczej.

To, że "projekt wniosku notyfikacyjnego, bez informacji wrażliwych, zostanie przekazany sygnatariuszom umowy społecznej", uzgodniono na poprzednim spotkaniu sygnatariuszy podpisanej w maju ub. roku w Katowicach umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa węgla kamiennego - 24 stycznia.

"Podstawą wniosku notyfikacyjnego, szczególnie w zakresie osi czasu (harmonogramu wygaszania kopalń - PAP) i programów operacyjnych będą zapisy umowy społecznej. Projekt wniosku notyfikacyjnego zostanie przekazany stronie społecznej równocześnie z przekazaniem do opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - podano w styczniowej notatce po spotkaniu, podpisanej przez przedstawicieli stron.

Po poniedziałkowych rozmowach z przedstawicielami rządu szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz informował, że wniosek notyfikacyjny rządu do KE ws. pomocy publicznej dla górnictwa zostanie pokazany stronie społecznej na kolejnym spotkaniu. Zaznaczył, że we wniosku należy jeszcze zmodyfikować elementy, dotyczące kosztów. We wtorek Hutek wyjaśniał, że chodzi przede wszystkim o koszty związane z porozumieniami płacowymi w PGG.

„Chcemy, żeby prace nad umową społeczną przyspieszyły. W poniedziałek było wiele wątków; pierwszy, aby przedstawili nam ten projekt umowy notyfikacyjnej. Myślę, że po podpisaniu porozumienia w PGG, a także po podpisaniu jeszcze w Węglokoksie Kraj, będą mogli nam przedstawić projekt, bo będzie wiadomo, jak będą wyglądały koszty i jak to przeliczyć we wniosku notyfikacyjnym. Drugi wątek, to były inwestycje zapisane w umowie społecznej” – zasygnalizował lider górniczej Solidarności.

W ostatnim czasie związkowcy z PGG wystąpili także o rekompensatę uszczuplonych świadczeń w lutym br., kiedy skumulowała się wypłata miesięcznej pensji oraz nagrody rocznej, czyli tzw. czternastki. W związku z nowymi regulacjami podatkowymi Polskiego Ładu, wielu górników otrzymało mniejsze świadczenia "na rękę". Termin przedstawienia przez zarząd PGG analiz w tym zakresie ustalono na 28 lutego. Związkowcy uważają, że ewentualne wyrównania mogłyby zostać wypłacone wraz z jednorazowym świadczeniem (średnio 1,5 tys. zł na pracownika) 1 marca br.

Podpisana 28 maja ub. roku umowa społeczna określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego (energetycznego) w perspektywie 2049 roku. Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników oraz przewiduje budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. Rozwiązania pomocowe - przeniesione już do obowiązującej od pierwszych dni lutego znowelizowanej ustawy górniczej - wymagają teraz notyfikacji Komisji Europejskiej.

Podczas poprzedniego spotkania sygnatariuszy umowy społecznej w Warszawie ustalono m.in., iż na kolejnym zostanie zaproponowana formuła powołania Pełnomocnika ds. Transformacji Woj. Śląskiego. Uzgodniono wówczas także kontynuację prac nad projektem ustawy o Funduszu Transformacji Śląska, której projekt w najbliższym możliwym terminie ma być wniesiony pod obrady Komitetu Ekonomicznego rządu. Ponadto, "uznano za konieczne rozpoczęcie procesu renegocjacji elementów kosztowych umowy społecznej w zakresie planów operacyjnych, w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego".