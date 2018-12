Podpisano układ zbiorowy pracy w Spółce Restrukturyzacji Kopalń

Po kilku miesiącach negocjacji zarząd i przedstawiciele organizacji związkowych działających w Spółce Restrukturyzacji Kopalń (SRK) SA podpisali Układ zbiorowy pracy, regulujący zasady zatrudnienia i wynagradzania ok. 3 tys. pracowników tej firmy - podała w czwartek SRK.

"Układ ten zastępuje wszystkie dotychczas stosowane w spółce regulaminy wynagradzania, układy zbiorowe oraz inne porozumienia. Dokument ujednolica oraz reguluje dotychczas stosowane zasady wynagradzania ok. 3 tys. tysięcy pracowników zatrudnionych przez spółkę na podstawie stosunku pracy" - powiedział PAP rzecznik SRK Wojciech Jaros.



Dodał, że układ modyfikuje dotychczasowe składniki stanowiące wynagrodzenie pracownika oraz wprowadza nowe. Kolejnym krokiem, po podpisaniu dokumentu przez strony, będzie złożenie wniosku o zarejestrowanie układu w Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach. "Układ zacznie obowiązywać po zarejestrowaniu w PIP" - wyjaśnił rzecznik.



SRK zajmuje się likwidacją kopalń i zagospodarowaniem ich majątku. W ciągu ostatnich trzech lat do spółki trafiło kilkanaście kopalń lub ich wydzielonych części - ostatnio, na początku grudnia br., wybrane części nieprodukcyjnego majątku przekazały do SRK Polska Grupa Górnicza (PGG) i spółka Węglokoks Kraj.



Na mocy aktu notarialnego, w grudniu Węglokoks przekazał SRK oznaczoną część zakładu górniczego Piekary (KWK Piekary I), obejmującą 852 tys. m kw. gruntów, 40 budynków, 56 budowli na powierzchni i 94 pod ziemią. Natomiast od PGG spółka restrukturyzacyjna przejęła oznaczoną część zakładu górniczego Rydułtowy (KWK Rydułtowy I) – w sumie ponad 70 tys. m kw. gruntów, 30 budynków, 24 budowle na powierzchni i 51 na dole - a także część zakładu górniczego Mysłowice-Wesoła (KWK Mysłowice-Wesoła I), obejmującą blisko 110 tys. m kw. gruntów, 56 budynków, 77 budowli na powierzchni i 244 w podziemnych wyrobiskach.



Wcześniej, od 2015 r., do SRK trafiły kopalnie lub tzw. ruchy górnicze: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój 1, Rozbark V, Jas-Mos, Krupiński, Wieczorek (w dwóch częściach) i Śląsk.



Możliwość przekazywania zbędnego majątku do spółki restrukturyzacyjnej, by tam był likwidowany ze środków budżetowych, daje spółkom węglowym Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. W listopadzie parlament przedłużył jej obowiązywanie o pięć lat, do końca 2023 roku.



Przedłużenie czasu obowiązywania ustawy było następstwem decyzji Komisji Europejskiej, która w lutym br. zgodziła się, by procesy restrukturyzacyjne w górnictwie były finansowane z budżetu państwa jeszcze przez pięć lat. Dotyczy to jednak tylko majątku przekazanego do Spółki Restrukturyzacji Kopalń przed końcem 2018 r. Później likwidację zbędnego majątku spółki węglowe będą finansować z własnych środków; stąd decyzja PGG i Węglokoksu Kraj, by zbędny majątek trafił do SRK jeszcze w grudniu br.



Likwidacja kopalni, w zależności od jej wielkości i innych uwarunkowań, trwa średnio trzy lata. SRK nie tylko likwiduje, zagospodarowuje lub sprzedaje tereny, ale musi także chronić sąsiednie zakłady górnicze przed zagrożeniami wodnymi czy pożarowymi.



W skład spółki wchodzi m.in. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń mający 13 pompowni w zamkniętych kopalniach. W minionym roku wypompowały one ponad 62 mln m sześc. wody - to ponad jedna trzecia tego, co mieszkańcom 60 miast i gmin woj. śląskiego dostarcza rocznie największy w regionie dostawca wody. Bez należących do SRK pompowni sąsiednie kopalnie zostałyby zalane.



Do SRK należy - w ponad 70 gminach - kilkanaście tysięcy działek o łącznej powierzchni ok. 4 tys. hektarów, oraz kilka tysięcy rozmaitych budowli i budynków. Spółka zarządza też pogórniczymi mieszkaniami, których jest prawie 16 tys., a ich łączna powierzchnia przekracza 630 tys. m kw.