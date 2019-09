Podpisano umowę o dofinansowanie modernizacji i elektryfikacji układu torowego w Porcie Gdynia

W poniedziałek w Gdańsku podpisano umowę o dofinansowanie odbudowy, modernizacji i elektryfikacji układu torowego kolei działających na terenie Portu Gdynia. Projekt o wartości blisko 70 mln. zł uzyskał 19,8 mln zł unijnego dofinansowania.

Umowę o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko projektu pn. "Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja" ze strony Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisała jego dyrektor Joanna Lech, a ze strony Zarządu Morskiego Portu Gdynia, prezes Adam Meller.



”To dla nas bardzo ważny projekt, ponieważ jest to element modernizacji układu kolejowego Portu Gdynia. Za olbrzymią kwotę, prawie 1,5 mld zł, PKP PLK już rozpoczął realizację modernizacji układu kolejowego Portu Gdynia, natomiast to jest taki ostatni element - bezpośredni dostęp do terminala w zachodniej części portu” - mówił Meller.



Prezes zaznaczył, że projekt będzie polegał przede wszystkim na odbudowie, modernizacji i elektryfikacji układu torowego kolei działających na terenie portu. W projekcie przewidywane są również działania mające zwiększyć jego wydajność. Dodał, że elektryfikacja "to jest ukłon w kierunku ochrony środowiska" ponieważ lokomotywy manewrowe na terenie portu "będą używały prądu a nie jak dzisiaj, paliw”.



Meller powiedział, że rozbudowa z punktu widzenia operatorów działających w porcie przyczyni się "do zwiększenia potencjału przeładunkowego”, dodatkowo port ma szansę stać się "portem jak najbardziej ekologicznym".



Jak poinformował PAP prezes zarządu ZPMG, wykonawca został już wybrany i jest nim firma Colas. Prace budowlane powinny zacząć się już we wrześniu. Zakończenie prac planowane jest na początek 2021 r.



Umowę podpisano podczas odbywających się w Gdańsku XX Międzynarodowych Targów Morskich i Konferencji Baltexpo.