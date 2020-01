Podróże pociągiem przeżywają renesans

Do 2023 r. PKP Intercity wyda 7 mld zł na zakup nowych wagonów i lokomotyw oraz modernizację własnego taboru, a także na stacje postojowe i myjnie. Równolegle spółka wdraża do swoich usług innowacje

Zmodernizowany tabor, rosnąca liczba pasażerów i poszerzana siatka połączeń, która obejmuje ponad 400 miast i miejscowości w całej Polsce, to już widoczne efekty realizacji programu „PKP Intercity — Kolej Dużych Inwestycji” na lata 2016–20, z perspektywą zakończenia w 2023 r. To największy program inwestycyjny w historii PKP Intercity, a jego realizacja już spowodowała pojawienie się głosów mówiących o renesansie kolei w Polsce.

— Program zakłada inwestycje na poziomie 7 mld zł. Do 2020 r. udało nam się zrealizować lub zakontraktować dużą część z nich, co powoduje, że pasażerowie już mogą odczuć ich efekty. Mamy podpisane umowy o wartości przekraczającej 4,3 mld zł — mówi Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity. — Główna część wydatków jest przeznaczona na zakup taboru lub jego modernizację. Jesteśmy przewoźnikiem i to jest nasze podstawowe aktywo — dopowiada.

Pociągi z internetem

Do 2023 r. 80 proc. taboru PKP Intercity będą stanowiły pojazdy nowe lub zmodernizowane. W 94 proc. pociągów pasażerowie będą korzystać z klimatyzacji, a w co najmniej 77 proc. z nich z bezprzewodowego internetu WiFi. W każdym pociągu zorganizowana zostanie przestrzeń przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach; wydzielone zostaną miejsca na rowery.

— Po zakończeniu programu inwestycyjnego będziemy dysponowali 700 zmodernizowanymi i 185 nowymi wagonami. Istotne są też lokomotywy — na szlakach pojawi się 118 nowych i ponad 200 zmodernizowanych jednostek elektrycznych oraz spalinowych — wylicza Artur Resmer.

— Program dotyczy też całości infrastruktury, a więc również stacji postojowych czy myjni — dodaje. Już drugi rok spółka realizuje prawie 80 inwestycji w modernizację stacji postojowych i infrastruktury towarzyszącej. Ich celem, jak i całego wieloletniego programu, jest wzrost efektywności przewozów i zapewnienie komfortu pasażerom

PKP Intercity przybliża się do zaoferowania podróżnym szybkich pociągów, poruszających się z prędkością przekraczającą 200 km/h. W minionym roku minister infrastruktury podpisał nowelizację odpowiedniego rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Trwa montaż nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym i modernizacja linii. Dziś PKP Intercity dysponuje 20 szybkimi pociągami ED250 Pendolino. Mogą się one poruszać wyłącznie po szlakach już przystosowanych do kursowania z prędkością 200 km/h. Dotyczy to Centralnej Magistrali Kolejowej, którą poruszają się pociągi z Warszawy do Krakowa, Katowic i Wrocławia. W 2020 r. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, zarządca infrastruktury kolejowej, planuje umożliwienie przyspieszenia przejazdów na trasie z Warszawy do Gdańska.

Innowacje w ofercie

PKP Intercity potrzebuje też innowacji, co po części wynika z czwartego pakietu kolejowego. — Sami szukamy innowacyjnych rozwiązań. Dużą wagę przywiązujemy do wprowadzenia innowacji w systemie sprzedaży, by nasza oferta była dostępna dla pasażerów od ręki — łatwo i szybko. Pasażerowie wyposażeni w podręczne komputery podłączone do internetu nie mogą już i nie chcą stać w kolejce do kasy. W związku z tym kanały tradycyjnej sprzedaży biletów ustępują pola dystrybucji zdalnej — już blisko 50 proc. biletów sprzedajemy m.in. przez internet. Pasażerowie zyskują możliwość konfigurowania swoich połączeń online — objaśnia Artur Resmer.

Udostępnianie pasażerom łączy WiFi PKP Intercity uważa po części za projekt już zrealizowany. — Na koniec listopada 2019 r. tylko w pociągach Pendolino z naszych łączy skorzystało już ponad 1 mln pasażerów — cieszy się Artur Resmer.

Przewoźnik inwestuje też w budowę aplikacji klienckiej, która umożliwi podróżnym zakup wspólnego biletu, najpierw kolejowo-autobusowego; w przyszłości jej funkcje będzie można poszerzać o innego typu połączenia. Taki bilet będzie dostępny przez internet za pomocą aplikacji — obecnie trwa jej testowanie. System umożliwi też uzyskanie informacji, czy pociąg porusza się zgodnie z rozkładem czy też jest opóźniony. [POL]

