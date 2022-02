Podsumowanie IPO w 2021 roku oraz perspektywy na rok 2022

Marcin Zieliński, partner w Dziale Audytu EY

Minione 12 miesięcy były wyjątkowe pod względem liczby oraz wartości procesów IPO – ostatni tak dobry był rok 2017, kiedy debiutowały choćby Play czy Dino. Po tym okresie nie było specjalnej aktywności w zakresie nowych emisji na GPW do czasu debiutu Allegro. To IPO oraz ogólne odreagowanie po pierwszych miesiącach pandemii, a także rządowe programy wsparcia spowodowały wzrost transakcji.

W 2021 roku na głównym parkiecie warszawskiej giełdy odnotowano 16 debiutów, w tym 4 przeniesienia z rynku New Connect. Dodatkowo aż 32 debiuty miały miejsce na rynku New Connect. Największą polską spółką debiutującą na GPW była Grupa Pracuj, której wycena przekroczyła 5 mld zł. Największym nowym podmiotem okazało się Pepco, którego kapitalizacja osiągnęła 23 mld zł. Była to też największa oferta, gdyż akcjonariusze sprzedali akcje za 3,7 mld zł.

Co znamienne, za wyjątkiem Huuuge Games żadna duża spółka nie dokonała nowej emisji akcji, a walory w IPO sprzedawali jedynie dotychczasowi akcjonariusze. Pomimo zainteresowania ze strony nowych inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych nie mogą oni zaliczyć inwestycji w IPO do udanych. Akcje zaledwie kilku podmiotów (Shoper, Answer, Vercom i Creepy Jar) zanotowały dodatnie stopy zwrotu od daty debiutu do końca 2021 roku. Zeszły rok był zatem udany przede wszystkim dla sprzedających, którzy nie mieli większych problemów ze znalezieniem chętnych do zakupu ich akcji ze względu na dużą płynność, nawet przy wysokich wycenach. Okres analizy jest jednak zbyt krótki, aby wyciągać daleko idące wnioski, zwłaszcza że ostatnie dwa miesiące na całym świecie nie są łaskawe dla giełdowych inwestorów.

Pomimo takiej skali debiutów kolejny rok nie uchroniło to GPW od licznych wezwań i tzw. de-listingów. Łącznie ogłoszono wezwań lub już dokonano 22 zejść z GPW. Wśród grona wycofanych spółek są znane podmioty: Netia, Impel czy Polnord. Oczywiście przyczyny były różne, jednak najczęściej są to decyzje nowych strategicznych akcjonariuszy niewidzących konieczności ponoszenia kosztów posiadania akcji w podmiocie publicznym.

Jeżeli dodamy do tego kilka niedoszłych debiutów z ostatniego okresu, a także niewiadome oczekiwania co do giełdowych spółek zależnych narodowych koncernów, to rok 2022 może się okazać przełomowy w kwestii odpowiedzi na pytanie co do dalszego rozwoju bądź zastoju warszawskiego parkietu. Jak pokazał przykład InPost, którego kapitalizacja w chwili debiutu na parkiecie Euronextu w Amsterdamie wyniosła 8 mld EUR, plasując ją na 1. miejscu wśród wszystkich europejskich debiutów w 2021 r., a na 6. na świecie, inwestorzy w Polsce posiadają alternatywne możliwości pozyskiwania kapitału oraz opcje wyjścia z inwestycji. Tym większe znaczenie będą miały nie tylko perspektywy samej spółki, lecz również charakter emisji oraz właściwe przygotowanie do IPO.