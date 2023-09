Podwyżka cen gazu sprawiła, że gromadzenie zapasów stało się opłacalne

Kontrakty terminowe na gaz ziemny z dostawą w listopadzie znacząco wzrosły w Europie. Sprawia to, że opłacalne jest opóźnienie dostaw tego surowca o miesiąc w oczekiwaniu na niższe temperatury, które mogą zwiększyć zyski - podaje agencja Bloomberg.

Kontrakty terminowe na gaz z dostawą w listopadzie są o około 10 EUR za megawatogodzinę droższe niż te z dostawą w październiku. Daje to handlowcom możliwość magazynowania skroplonego gazu ziemnego na tankowcach i rozładunku go wtedy, gdy zapotrzebowanie i ceny wzrosną z powodu spadających temperatur.

Warto zauważyć, że kontrakty terminowe na gaz ziemny z dostawą w październiku zyskiwały na wartości, ponieważ rosło ryzyko strajków w zakładach LNG w Australii. Obecnie magazyny gazu w Europie są pełne, a popyt jest ograniczony. Wczesne prognozy sugerują także łagodne temperatury do połowy października, co może opóźnić sezon grzewczy.

Chociaż Europa jest teraz bardziej przygotowana na kryzys energetyczny niż w poprzednich latach, to nadal istnieje ryzyko dla regionu, które będzie obecne do momentu zwiększenia dostaw LNG na całym świecie. Awarie lub sabotaże w norweskich instalacjach gazowych mogą prowadzić do krótkotrwałych braków surowca, podobnie jak ewentualne eskalacje konfliktu wojennego Rosji na Ukrainie.

Citigroup podniosło prognozy cen gazu na trzeci i czwarty kwartał ze względu na ryzyka związane z huraganami, strajkami pracowniczymi, magazynowaniem gazu na Ukrainie oraz wzrostem kosztów przechowywania LNG na tankowcach.

Holenderskie kontrakty terminowe na gaz ziemny typu "front-month" wzrosły o 0,6 proc. do 33,77 EUR za megawatogodzinę o godzinie 9:20 w Amsterdamie. Kontrakt na listopad wzrósł z kolei o 0,05 proc. do 44,18 EUR za megawatogodzinę.