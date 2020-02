Podwyżki płac nie dla wszystkich

Związki z JSW postulują wypłatę pracownikom nagrody za ubiegły rok

Działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) reprezentatywne organizacje związkowe wystąpiły do zarządu spółki o wypłatę pracownikom nagrody za ubiegły rok. Związkowcy zwrócili się do zarządu o pilne spotkanie, by ustalić wysokość i termin wypłaty takiej nagrody.