Podwyższona zmienność notowań kukurydzy w USA

Ostatnie tygodnie na rynku kukurydzy są okresem nerwowych, dynamicznych ruchów cen tego zboża. Niemniej, notowaniom kukurydzy brakuje wyraźnego kierunku, a jej ceny w Stanach Zjednoczonych oscylują w ostatnich tygodniach w okolicach 3,55-3,70 USD za buszel.

Wczoraj ceny kukurydzy z powrotem znalazły się pod presją podaży. Wynika to przede wszystkim z prognoz bezdeszczowej pogody w centralnej części Stanów Zjednoczonych w przyszłym tygodniu. Takie warunki byłyby sprzyjające do przyspieszenia zasiewów kukurydzy i nadrobienia wcześniejszych zaległości (wynikających z niesprzyjającej pogody).



Kwestia konfliktu na linii USA-Chiny nie jest na rynku kukurydzy aż tak istotna jak na rynku soi – niemniej, jeśli państwa te będą wprowadzały nowe cła, to również notowania kukurydzy mogą znaleźć się pod presją podaży, wynikającą z potencjalnego zmniejszenia popytu na to zboże w USA, a także ze wzrostu awersji inwestorów do ryzyka i ogólnych obaw o stan światowej gospodarki.