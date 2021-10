Pogłębia się spór płacowy w niemieckich bankach publicznych

Spór pracowniczy w niemieckich bankach publicznych pogłębił się w środę po tym, jak trzecia runda rozmów nie przyniosła porozumienia. Obawy związane z rosnącą inflacją skłoniły związki zawodowe do stanowczego domagania się wyższych płac.

Pracownicy banków sektora publicznego przeprowadzili strajki ostrzegawcze, aby podkreślić żądania związków zawodowych dotyczące podwyżki płac o 4,5 proc. Domagają się oni również wprowadzenia prawa pozwalającego im na pracę poza biurem.

Roczna inflacja w Niemczech wyniosła we wrześniu 4,1 proc. Jest to bodziec podkreślający rosnącą presję na podniesienie wynagrodzeń. Impas dotyczy ok. 60 tys. pracowników niemieckich Landesbanken oraz pozostałych banków rozwojowych, takich jak KfW.

Obecnie w Niemczech jest więcej banków na mieszkańca niż w większość krajów sąsiadujących. Powoduje to dużą konkurencję i niskie zyski. Negatywnym skutkiem są cięcia kosztów oraz redukcja zatrudnienia.