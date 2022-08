Pogłębiają się spadki cen metali

Pomimo początkowych wzrostów cen miedzi i aluminium spowodowanych doniesieniami o potężnych cięciach produkcji w europejskich hutach metale te tanieją już drugi dzień z rzędu. Warto zaznaczyć, że O 14:30 na Londyńskiej Giełdzie Metali za miedź płaci się 7693 $/MT, a za aluminium 2357 $/MT. Są to najniższe ceny od odpowiednio 5 sierpnia i 18 lipca bieżącego roku, co może zwiastować koniec trwającego półtora miesiąca odbicia na miedzi i stabilizacji cen aluminium.

We wtorek 3-miesięczne kontrakty na miedź otworzyły się z luką już poniżej istotnego wsparcia na poziomie 8000 $/MT. Było to pokłosie przede wszystkim obaw o globalny wzrost gospodarczy w najbliższych kwartałach, nadchodzący kryzys energetyczny w Europie oraz chińską strategię zero covid. Także piątkowe wystąpienie prezesa Fedu Jerome’a Powella, który zapewnił o dalszym zacieśnianiu amerykańskiej polityki monetarnej, zachęciło sprzedających podczas pierwszej w tym tygodniu sesji, bowiem w poniedziałek londyńska giełda była zamknięta.

fot. Bloomberg Kolejnymi czynnikami wskazującymi na osłabienie popytu na miedź są pogarszające się nastroje gospodarcze w Chinach, możliwe zaostrzenie obostrzeń covidowych oraz przejściowe problemy związane z katastrofami naturalnymi. Chiński nieprzemysłowy (usługi oraz budownictwo) PMI spadł do 52,6 z 53,8 w lipcu. Jest to wynik lepszy od oczekiwań o 0,2 pkt. proc., ale nadal wskazuje na niepokojącą tendencję. Dla przemysłu PMI wyniósł już tylko 49,4. Warto też wspomnieć o kończącej się właśnie suszy w Syczuanie, która spowodowała na tyle niski stan rzek, że prąd dla wielu przedsiębiorstw przemysłowych zaczął być racjonowany. Aluminium od połowy czerwca porusza się w przedziale 2300 - 2550 $/MT, na co wpływa wciąż niski popyt, ale i z drugiej strony co rusz pojawiające się informacje o cięciach w wydajności hut azjatyckich i europejskich. Letnie problemy z energią w Państwie Środka, wyłącznie spotęgowane wspominaną powyżej powodzią w Syczuanie i ograniczeniami przeciwpandemicznymi skutecznie ograniczyły podaż. Jak podaje zrzeszający największych na świecie producentów aluminium i boksytów Międzynarodowy Instytut Aluminium każdego miesiąca od lutego do lipca 2022 roku produkcja aluminium w krajach Europy Zachodniej spada o minimum 10% r/r. Sumarycznie w ciągu ostatniego roku stracono około 50% rocznych możliwości produkcyjnych na zachodzie Europy, a ceny energii tylko będą napędzać ten niepokojący trend.