Pogorszenie nastrojów na rynku akcji

Podczas dzisiejszej sesji mogliśmy obserwować spadki na azjatyckim rynku akcji, co ma związek z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w tamtym regionie, a także nerwową sytuacją geopolityczną w Afganistanie. Najmocniej traciły indeksy w Chinach, ale spadki oberwaliśmy także w Australii, Korei, czy Japonii.

Wspomniane wydarzenia w Afganistanie nie przełożyły się jednak na pogorszenie nastrojów w Europie. We wtorek główne indeksy giełdowe nie wykazywały większej zmienności, co wpisuje się w wakacyjny sentyment. Niemiecki indeks giełdowy DAX zakończył handel w rejonach poziomu odniesienia, z kolei francuski CAC40 przecenił się około 0,3%, a londyński FTSE100 zyskał 0,4%. Patrząc z kolei na nasz polski rynek, WIG20 zdołał zamknąć się 0,79% wyżej, przez co istnieje szansa na opuszczenie ponad 2-miesięcznej konsolidacji (o ile globalne nastroje nie ulegną dalszemu pogorszeniu). Wśród największych spółek najlepiej poradziły dziś sobie walory CD Projekt, gdzie obserwowaliśmy ponad 3,5% wzrosty, z kolei najmniej przeceniły się akcje JSW (-3,1%).

Jeśli chodzi natomiast o rynek akcji w USA, dominuje kolor czerwony. Główne amerykańskie indeksy rozpoczęły dzisiejszą sesję pod kreską, a w kolejnych godzinach obserwujemy pogłębienie przeceny. W momencie przygotowywania tego komentarza najmocniej traci Russell2000, który zniżkuje ponad 2%. Z kolei spadki na Nasdaq sięgają 1,5%, a ponad 1% przecenę widać także na Dow Jones i S&P500. Warto zauważyć, że przed nami jeszcze przemówienie prezesa Fed (godzina 19:30), co może mieć przełożenie na nieco większą zmienność na dolarze, jak i na rynku akcji. Niemniej jeśli Jerome Powell nie powie nic nowego w sprawie ewentualnych zmian w polityce monetarnej, przyjdzie nam poczekać do przyszłego tygodnia, kiedy będzie on występował ja sympozjum w Jackson Hole. Na tę chwilę rynek oczekuje, że redukcja programu skupu aktywów rozpocznie się w czwartym kwartale tego roku. Na razie jednak nie znamy szczegółów co to konkretnego terminu, jak i tempa redukcji, a każde wzmianki na ten temat będą uważnie śledzone przez inwestorów.