POHiD apeluje o przesunięcie godzin dla seniorów i niewprowadzanie ich w soboty

Wyzwania demograficzne i organizacyjne opieki senioralnej

Ustawa o centrach zdrowia 75 plus miała zostać przyjęta, wedle zapowiedzi pracujących nad koncepcją ekspertów i wiceszefa Kancelarii Prezydenckiej Pawła Muchy, w pierwszej połowie 2020 r. Jednak już w marcu wszystkie siły i cała uwaga skupiły się na walce z epidemią SARS-CoV-2. Wielochorobowość, braki kadrowe w geriatrii, starzenie się społeczeństwa i zmiany społeczne – do licznych wyzwań systemu opieki senioralnej dołączył właśnie koronawirus, bo to właśnie seniorzy są jedną z grup narażonych na większe ryzyko zakażenia.