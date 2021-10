Pokaźne wzrosty na Wall Street po dobrych wynikach banków

Optymistyczne dane dotyczące wyników finansowych największych banków popchnęły indeksy amerykańskich giełd do pokaźnych wzrostów. Wśród czynników, które wprawiły inwestorów w dobre nastroje, był także spadek liczby wniosków o zasiłki dla bezrobotnych do najniższego poziomu od początku pandemii.

Dow Jones wzrósł o 1,56 proc. do 34,912.56 pkt, S&P 500 o 1,71 proc. do 4,438.26 pkt (największy dzienny wzrost od marca), a Nasdaq Composite o 1,73 proc. do 14,823.43 pkt.

Zwyżkowały wszystkie główne sektory S&P 500. Na czele wzrostów znalazły się materiały (+2,41 proc.) i technologie (+2,21 proc.). Zdrożały także akcje 28 z 30 spółek z indeksu Dow Jones. Spadki zanotowały Merck (-0,79 proc.) i Boeing (-1,96 proc.).

Akcje Bank of America (+4,47 proc.), Citigroup (+0,77 proc.) i Morgan Stanley (+2,48 proc.) wzrosły po przekroczeniu szacunków dotyczących kwartalnych zysków. Odbijająca się amerykańska gospodarka pozwoliła pożyczkodawcom uwolnić więcej gotówki, którą odłożyli na początku pandemii na potencjalne straty kredytowe. Wells Fargo również pobiło rynkowe prognozy, ale spadło o 1,6 proc., ponieważ zyski z pożyczek były niższe niż rok wcześniej.

Dzięki dobrym wynikom w okresie od lipca do września wzrost zanotował także ubezpieczyciel zdrowotny UnitedHealth Group. Jego akcje zdrożały o 4,17 proc.

Pozytywnym sygnałem dla rynków okazał się mocny spadek liczby wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. Liczba roszczeń spadła tydzień do tygodnia z 329 do 293 tys., czyli najniższego poziomu od początku pandemii.

Sesję do udanych mogą zaliczyć także technologiczne blue chipy. Zwyżkowały m.in. Adobe (+2,77 proc.), Amazon (+0,47 proc.), Apple (+2,02 proc.), Cisco (+1,89 proc.), Facebook (+1,23 proc.), Google (+2,55 proc.), IBM (+1,87 proc.), Intel (+3,14 proc.), Microsoft (+2,17 proc.), Netflix (+0,64 proc.), Tesla (+0,89 proc.) i Twitter (+1,56 proc.).

Złoto zdrożało o 0,2 proc. do 1797,90 USD za uncję, czyli najwyższego poziomu od 14 września. Ropa WTI była najdroższa od końca października 2014 roku. Baryłka kosztowała 81,31 USD. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadła o cztery punkty bazowe do 1,51 proc.