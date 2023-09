Polacy odzyskali optymizm sprzed wojny, inne kraje nie

Nastroje konsumentów w Polsce są wyraźnie lepsze niż na początku 2022 r., podczas gdy w zdecydowanej większości krajów UE — nie. Z czego to wynika i jakie będą konsekwencje?

Poprawa nastrojów konsumentów to dziś jedno z najważniejszych zjawisk makroekonomicznych, ponieważ odzwierciedla zmniejszający się ciężar inflacji, a tym samym rosnące szanse na odbicie zakupów konsumentów. Trend poprawy widać we wszystkich krajach, ale przebiega on różnymi ścieżkami. Polska jest jedynym dużym krajem Unii Europejskiej, w którym wskaźniki nastrojów wróciły do poziomu sprzed wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Pozostałe kraje, gdzie również wystąpiło takie zjawisko, to Grecja i Litwa. Pytanie tylko, czy lepsze nastroje rzeczywiście przełożą się na zakupy.

Indeksy nastrojów konsumentów publikuje wiele instytucji, tym razem napiszę o tym z Komisji Europejskiej, który jest przygotowuje firma Gfk. W sierpniu wskaźnik dla Polski wyniósł -4,5 pkt wobec -3,4 pkt w lipcu. Jest to poziom mniej więcej zbliżony do długookresowej średniej. Czyli uprawnione jest stwierdzenie, że według tego badania Polacy są w dość przeciętnych nastrojach.

Najciekawszy jest fakt, że nastroje w Polsce są wyraźnie lepsze niż na początku 2022 r., podczas gdy w zdecydowanej większości krajów unijnych są wciąż wyraźnie gorsze. Jednym z wyjaśnień tego zjawiska może być fakt, że realne wynagrodzenia w Polsce nie spadły tak mocno jak w innych krajach i zaczęły szybciej się odbudowywać. Może konsumenci czują, że kryzys inflacyjny odpuszcza, choć w innych krajach inflacja też maleje, więc efekt powinien być podobny.

Najbardziej pesymistyczny wniosek z analizy tych danych jest taki, że w wielu krajach Europy Zachodniej, a szczególnie w Niemczech, poprawa nastrojów wyhamowała od wiosny. Pierwsza fala poprawy nastąpiła na przełomie lat 2022/23, kiedy konsumenci zobaczyli, że kryzys energetyczny nie zdewastuje ich budżetów domowych. Wydawało się, że ta pozytywna zmiana będzie kontynuowana, a tymczasem wyraźnie zwolniła. Dlaczego tak się stało? Możliwe, że przyczyną jest dość restrykcyjna polityka makroekonomiczna — podwyżki stóp procentowych przez bank centralny, redukcja deficytów fiskalnych przez rządy.

Dochodzimy tutaj do pytania, czy to my w Polsce serwujemy sobie nadmierny doping w postaci niskich realnych stóp procentowych i wysokiego deficytu, czy to kraje strefy euro zaciskają sobie za bardzo pasa w trudnym czasie? Pisałem o tym wczoraj w kontekście danych o podaży pieniądza. Czas pokaże. Sądzę, że odpowiedź leży gdzieś pośrodku, my za bardzo luzujemy, oni za bardzo zaciskają politykę makroekonomiczną.

Pozostało jeszcze oczekiwanie, jak lepsze nastroje w Polsce przełożą się na zakupy. W tym roku konsumpcja w Polsce doznała wyjątkowo głębokiego spadku, odczuwanego szczególnie przez producentów i sprzedawców dóbr trwałych, takich jak elektronika czy meble. W lipcu pojawiły się pewne symptomy odwracania tego trendu, ale zbyt słabe, by odtrąbić koniec recesji konsumpcyjnej. Poprawa w realnej gospodarce, jeżeli nastąpi, będzie bardzo powolna.