Polacy pożyczają pieniądze na spełnianie marzeń. Wywiad z Agnieszką Kłos-Siddiqui, prezes Provident Polska

Wybory konsumenckie Polaków zmieniały się na przestrzeni ćwierćwiecza. Ewoluujące potrzeby klientów zmieniały historię czołowej firmy pożyczkowej w Polsce.

Jak zmienił się charakter udzielanych pożyczek w ciągu ostatnich 25 lat? Na co pożyczali Polacy, gdy Provident wchodził na rynek, na co pożyczają dziś?

Od kilku lat obserwujemy zmianę potrzeb, które Polacy decydują się finansować pożyczkami. Coraz częściej zaciągają oni pożyczki na cele aspiracyjne, związane ze spełnianiem marzeń, rozwojem, podróżami itp. Polacy nie chcą odkładać spełniania swoich potrzeb na później. Tę zmianę odzwierciedla nasze hasło „Wierzymy w Twój plan”, ponieważ właśnie takie wydatki naszych klientów pomagamy finansować.

Jak firma dostosowywała swoją ofertę do nowych potrzeb i wyborów konsumenckich Polaków?

Zmiany są dla nas motywacją do ciągłego rozwoju, ale też zwiększania wiedzy na temat konsumentów. Dla Provident Polska rozwijanie nowoczesnych kanałów sprzedaży jest niezwykle ważne. Jako lider rynku pożyczkowego bacznie śledzimy przeobrażenia w sektorze finansów, nowe regulacje oraz zmiany w preferencjach klientów. Dzięki temu możemy rozszerzać swoją ofertę produktową. W Providencie jesteśmy fanami badań i raportów, dzięki temu cały czas jesteśmy na bieżąco z rynkowymi trendami.

Odpowiedzią na zmiany było chociażby wprowadzenie strategii multikanałowości i multiproduktowości. Na rynek staramy się patrzeć nie tylko z perspektywy dużych miast. Fakt, ze rozwój cyfrowych finansów wpłynął na pojawienie się nowych produktów czy sposobów świadczenia usług, nie sprawia, że bardziej tradycyjna oferta nie ma swoich zwolenników. Należy pamiętać o dużym segmencie klientów, którzy z dystansem podchodzą do nowinek technologicznych. Dlatego Provident Polska, pomimo dynamicznego wzrostu kanału cyfrowego, wciąż rozwija obsługę domową. To właśnie dywersyfikacja oferowanych produktów i kanałów jest najbardziej skuteczną strategią w docieraniu do szerokiej bazy klientów.

Jak zmienił się sposób udzielania pożyczek i sposób oceny klientów? Jak wygląda spłacanie zaciągniętych zobowiązań przez Polaków?

Rozwój fintechów znacząco zmniejszył dystans między bankami i firmami sektora finansowego, które dzięki temu dysponują coraz lepszą bazą wiedzy o klientach i ich spłacalności. Mają też nowe możliwości weryfikacji klientów.

Jeśli chodzi o spłatę zobowiązań, obserwujemy, że odpowiedzialność finansowa Polaków sukcesywnie rośnie. W listopadowej edycji Barometru Providenta, jak co roku poświęconej podejściu do zadłużenia, aż 82,7 proc. respondentów zadeklarowała, że nie spóźnia się z opłacaniem rachunków, ani spłatą rat kredytu lub pożyczki. To o 7,7 pp. więcej niż w ubiegłym roku i o prawie 12 pp. więcej niż dwa lata temu.

Jak podaje Związek Przedsiębiorstw Finansowych, który wspólnie z SGH przygotowuje Barometr Obsługi Zobowiązań, w przypadku bieżącej obsługi zobowiązań 68,3proc. gospodarstw domowych nie ma z nią problemu. Należy jednak zaznaczyć, że przed pandemią odsetek ten był wyższy.

Gdzie Provident widzi dziś potencjał wzrostu?

Na pewno w dalszym rozwoju różnych kanałów sprzedaży oraz produktów. W ostatnich latach wprowadzaliśmy takie nowości jak pożyczka hybrydowa, o którą wnioskować można przez internet, ale udzielana i spłacana jest w systemie obsługi domowej. Rozwinęliśmy też współpracę produktową z ubezpieczycielem AXA, obecnie działającym jako Uniqua.

Dodatkowo warto pamiętać, że na rynek wchodzi zupełnie nowe pokolenie konsumentów tzw. Zetki. Niezwykle istotne jest dla nas, by zrozumieć tę generację, by odpowiedzieć także na jej potrzeby. Dlatego wspólnie ze Spotdatą przygotowaliśmy raport „POKOLENIE Z w finansach i na rynku pracy”.

Jakie momenty gospodarcze - w ciągu ostatnich 25 - były dla firmy przełomowe? Wejście Polski do UE? Przestawienie polityki społecznej na wsparcie finansowe rodzin?

Jednym z takich momentów była wspomniana już pandemia koronawirusa, i to pod wieloma względami. Jak wiele firm borykaliśmy się z przestawieniem działania na tryb zdalny, a w przypadku doradców klienta, zawieszeniem wizyt domowych w pierwszej fazie pandemii.

Dodatkowo niepewna sytuacja wpłynęła na decyzje konsumentów, na rynku odbiły się także związane z pandemią regulacje, wprowadzające restrykcyjne limity kosztów pozaodsetkowych. Według analizy Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, przygotowanej na podstawie danych CRIF i BIK, w kwietniu 2020 r. sprzedaż pożyczek spadła pod względem wartości o 72 proc., a pod względem liczby udzielonych pożyczek o 57 proc. w porównaniu do kwietnia 2019 r.

Czy obecna sytuacja związana m.in. z wojną w Ukrainie znowu zmieniła trend pożyczania?

Jak podała Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, bazując na danych CRIF, lutowe dane na temat rynku pożyczkowego odzwierciedlały niepewność wywołaną wojną. W ostatnim tygodniu lutego można było zaobserwować znaczący spadek aktywności. Jednak już w drugim tygodniu marca nastąpiło odbicie, co może świadczyć o tym, że wpływ był jedynie krótkotrwały.

Jednocześnie wojna w Ukrainie wpływa na polską gospodarkę w wielu aspektach, chociażby na rynek pracy czy konsumpcję. Dlatego nie wykluczamy, że w długim okresie będzie można zaobserwować na rynku pożyczkowym zmiany, które w pewnym stopniu wywołane będą wojną w Ukrainie.