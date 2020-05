Polacy w domu interesują się modą i turystyką

Odzież i turystyka są jednymi z tych sektorów, które najbardziej ucierpiały przez kwarantannę związaną z koronawirusem.

Społeczny dystans i więcej czasu spędzonego w domu spowodowało, że Polacy dużo chętniej niż przed pandemią otwierali mejle z ofertami tych branż — wynika z badania ExpertSender, narzędzia wspierającego sprzedaż online. Mimo zamkniętych sklepów Polacy interesowali się zakupem odzieży i butów — w marcu o 0,7 proc., a w kwietniu o 4 proc. częściej otwierali mejle z ofertami. To oznacza, że co piąta osoba, która go dostała, była nim zainteresowana. Podczas izolacji Polacy sporo myśleli też o wakacjach, o czym świadczy wzrost liczby kliknięć na mejle — o 8 proc. w marcu i aż o 45,6 proc. w kwietniu. Chętniej także dowiadywali się więcej o ofercie. W lutym były to cztery osoby na 10, w marcu pięć, a w kwietniu aż osiem. Zdaniem ekspertów taki wzrost zainteresowania w turystyce wkrótce przełoży się na zwiększoną sprzedaż.